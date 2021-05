Las novelas de Corín Tellado se lanzan por primera vez a la conquista de la televisión

Corín Tellado, a la batalla del streaming

Efectivamente, se trata de una importante baza de Telemundo de cara a la guerra del streaming. La cadena anunció recientemente la creación de la plataforma Telemundo Studios, dedicada exclusivamente a las "crecientes audiencias" latinas de contenidos on line en Estados Unidos y el mundo.

El acuerdo con Planeta permitirá que las novelas de Corín Tellado, considerada la "gran dama" de la novela romántica, puedan ser adaptadas a la televisión contemporánea, en un momento en el que el género romántico vive un gran éxito con el fenómeno de series turcas como Love is in the air o Mujer, en el caso de España.