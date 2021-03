No todo es negacionismo: la nueva corriente de famosos "dudacionistas" del coronavirus y las vacunas

El cantante Rafa Sánchez (La Unión): "No tengo todas conmigo con la vacuna, tengo suspicacias como todo el mundo"

Es una postura intermedia, entre los negacionistas y los afirmacionistas, que ven la ciencia como un debate abierto

Alaska o Javier Cansado también cuestionan los discursos oficiales

Rafa Sánchez, ex cantante de La Unión, es el último famoso que se ha pronunciado sobre la pandemia y las vacunas. Preguntado por ello en una entrevista para LOC, en el marco de su nuevo single, Vístete princesa, el artista ha confesado que tiene dudas.



"Yo no las tengo todas conmigo con la vacuna. Encuentro algo sospechoso porque desde el momento cero se buscó una vacuna en vez de un tratamiento. Sabiendo que las farmacéuticas son uno de los grandes negocios junto con el armamento y las drogas, la verdad es que ya empiezo a ver algunos fantasmas", reflexionó.



En su opinión, "no está del todo testado que esa vacuna no vaya a tener en un plazo medio efectos secundarios. Tengo muchas suspicacias pero creo que las tiene todo el mundo. Nunca ha habido más desinformación que ahora", ha dicho.

"No soy negacionista, soy dudacionista"

Teniendo en cuenta que vivimos en un mundo mediático de "blanco o negro", "de izquierdas o de derechas", "o estás conmigo o contra mí", no es de extrañar que los medios ya estén empezando a tachar a Rafa Sánchez de "negacionista", metiéndole en el mismo saco que Miguel Bosé o Victoria Abril.

Pero lo cierto es que el ex vocalista de La Unión representa una postura intermedia que está empezando a alzar la voz. Ni "negacionista", ni "afirmacionista". Rafa Sánchez es "dudacionista", término que empieza a usarse para aquellas personas que no creen que Bill Gates quiera implantarnos un chip, que el "bicho no exista" -como dijo Bosé-, o que el 5G nos vaya a matar.



Pero tampoco dan por hecho que todo se está haciendo bien o se creen a pies juntillas los discursos oficiales de la "ciencia", entendiendo que la ciencia no es una fe religiosa, sino un debate abierto, también para los propios científicos, basado en la duda cartesiana.



Nadie pone en duda que los negacionistas hacen mucho daño con supersticiones que niegan las evidencias científicas, como la magnitud de la pandemia o su origen en un laboratorio, ya descartado.

El negacionismo del coronavirus debe ser denunciado y desmentido. Pero los "afirmacionistas", los que no admiten el más mínimo interrogante o escepticismo sobre la eficacia de las gestiones políticas y sanitarias en el mundo, también empiezan a estar en el punto de mira por su ingenuidad y tendencia a coartar la libertad de expresión de quienes solo plantean algunas realidades también reconocidas por los propios científicos.

Por ejemplo, que las vacunas no son la panacea, ni están exentas de ciertos riesgos, "pero son el mal menor que tenemos la humanidad en estos momentos para luchar contra las enfermedades, y sobre esto, no hay discusión", se ha escuchado estos días a varios expertos para contradecir a los que animan a no vacunarse.

Javier Cansado: "No todo es ciencia empírica"

En esta tercera postura del "dudacionismo" se han posicionado recientemente muchos famosos. El cómico Javier Cansado, por ejemplo, lo planteaba recientemente en su programa de Movistar, Ilustres ignorantes.

"Yo entiendo que puede haber un tipo de ciencia empírica, sobre la que no hay discusión, pero también hay muchos campos sobre los que aún se está estudiando, y que lo que decimos hoy puede ser lo contrario mañana, si lo demuestran también los científicos", venía a decir el integrante de Faemino y Cansado, muy pendiente siempre de todos los descubrimientos en el campo de la ciencia, medicina y nutrición.

Más de la mitad de los españoles son "dudacionistas"

La mitad de la población española es "dudacionista", según el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre los efectos y consecuencias del coronavirus. El 52% de la sociedad tiene dudas o no cree que las vacunas del Covid-19 le permitirán poder volver a la normalidad que vivían antes de la pandemia, y hasta el 22% de ellos dice no confiar en la vacuna, en la rapidez con que se ha fabricado y duda de su eficacia. Un 30% piensa que tiene que pasar tiempo para la normalidad y para ver los efectos de las vacunas del Covid-19.

Alaska: "Si no hubiera cuestionado los discursos oficiales no sería quien soy"

El pasado noviembre, Alaska sorprendió cuando David Broncano le preguntó por las polémicas opiniones de Miguel Bosé, y respondió que ella era también "de algunas teorías conspirativas".

La cantante y actual presentadora de Cine de Barrio dejó claro que toda su vida fue una "dudacionista", al defender que "a veces" hay que cuestionar las versiones oficiales. "Si yo hubiera estado en el discurso oficial, nunca hubiera sido lo que soy", dijo en alusión al carácter transgresor que ha marcado su vida y carrera. Y pidió que dejasen a Bosé "decir lo que quiera"."¿No hemos entendido todavía en el siglo XXI que cada uno puede hacer y decir lo que quiera?", preguntó.

La artista dejó clara su postura intermedia, negacionista o dudacionista solo de algunas teorías. "Comparto muchas de las teorías de la conspiración, que no quiere decir que todas. Me interesan mucho los puntos de vista disidentes", dijo sin especificar a qué tesis concreta sobre el coronavirus y las vacunas le daba credibilidad. Y también se declaró "super fan" de Iker Jiménez, el presentador de Mediaset, muy volcado actualmente en informar sobre la gestión del coronavirus.

Massiel, negacionista y dudacionista

La cantante Massiel visitó Deluxe el pasado septiembre, donde dijo que la vacuna le hace desconfiar: "Yo no la voy a poner en cuanto empiece. No tengo fe en la vacuna inmediata". Se sumaba así a una larga lista de famoso (Toni Braxton, Robert de Niro, Lisa Bonet, Miranda Makaroff, Alicia Silverstone, Rob Schneider, Jim Carrey o Novak Djokovic) que también han puesto en duda la efectividad de las vacunas.



Afortunadamente también hay muchos otros, como Anthony Hopkins, Jane Fonda, Dolly Parton o Carole King, que están dando ejemplo mostrando cómo se vacunan.

Las declaraciones de Massiel crearon cierto revuelo, también porque dijo que "esto se trata de una tercera guerra mundial para hacerse con el control de las farmacéuticas" y que estaba segura de "que es un virus de laboratorio", algo que ya está refutado por la mayor parte de la comunidad científica.

Famosos claramente "negacionistas"

Frente a los que expresan sus dudas a largo plazo, o defienden la libertad de expresión, también están los claramente "negacionistas" o propagadores de bulos o fake news, como cuando Donald Trump sugirió inyectar desinfectante y luz a enfermos de la Covid-19 para matar al virus.

El diseñador Pelayo Díaz dijo estar de acuerdo con las afirmaciones de Bosé acerca del 5G y pensar que no son tan "descabelladas". Además declaró que "igual ya tenemos ese chip desde hace mucho tiempo y no lo sabemos".

La fotógrafa Ouka Leele, como Bosé, se mostró en contra de las mascarillas afirmando que "el amor es la mejor mascarilla".

La influencer de 21 años, Marina Yers, causó mucha polémica cuando puso en duda la existencia del coronavirus y defendió no usar mascarilla: "¿Qué te influye a ti que no me la ponga yo? Me influye a mí, me contagio yo, es mi puto problema, ¿vale?".