Después de un año de risas, el coronavirus se pone serio: "La pandemia no va a acabar con la humanidad"

Entrevistamos a Mario de Diego, el educador social que creó la parodia del coronavirus en Twitter

Tras convertirse en el fenómeno viral de humor en la pandemia, vuelca sus conocimientos en un libro

No quiere dar la cara ni su nombre real: "Prefiero que me conozcan por lo que he hecho"

Hace un año, cuando el coronavirus empezaba a llegar a España, aún no sabíamos la que se nos avecinaba, pero la palabra SARS Covid 19 ya empezaba a sonar con fuerza, hubo alguien que se atrevió a hacer humor con ello, adoptando la identidad de ese virus desconocido y temido que empezaba a habitar entre nosotros.



"Soy pandemia (de aquella manera). Estoy cerrando mi primera gira mundial", fueron las primeras palabras de @coronavid19. Un virus -este sí, creado en un laboratorio-, que nacía para combatir con humor el miedo de la gente a la pandemia.

Estoy cerrando la gira mundial con mi representante. — Coronavirus (@CoronaVid19) February 25, 2020

Detrás del coronavirus ficticio, uno de los fenómenos virales de la pandemia, está un madrileño afincado en Barcelona, Diplomado en Educación Social con un Máster en Neropsicología, que se hace llamar Mario de Diego, ya que no quiere dar la cara ni decir su nombre real. "Prefiero que me conozcan solo por lo que he hecho".

Tuvo la audacia de dar vida en Twitter al "personaje" más buscado del planeta. Pero también, la inteligencia para manejar la cuenta con la sutileza necesaria como para no ofender a nadie con un tema tan sensible. "Mi límite es no hacer humor con las víctimas, si no tuviera esa línea roja, no tendría tantos seguidores", reconoce a NIUS.

En un año, su casi millón de seguidores ya le sitúan entre las cuentas de humor más exitosas en las redes sociales. Los cómicos de Twitter a los que él admiraba hace un año, ahora le aplauden a él. "Humor contagioso para aprenderlo todo de las pandemias", escribe Dios Tuitero. "El fenómeno viral del siglo", dice Kim Jong-Un, parodia del líder norcoreano.



Pero en Mario de Diego no solo hemos descubierto a un cómico sorprendente al que ya están tanteando para trabajar en televisión, sino posiblemente, una de las personas que más saben del coronavirus, después de doce meses siguiendo y parodiando a diario la actualidad de la Covid 19: los vaivenes científicos, la evolución de los contagios, los bulos, las desinformaciones...



Unos conocimientos que ha plasmado en un libro, Cómo acabar sigilosamente con la humanidad, en el que narra, sin abandonar el humor ácido que le ha hecho popular en Twitter, cómo surgen las pandemias, incluida la de la "estupidez humana", y cómo las combate hasta ahora la humanidad.

Pregunta: ¿Sientes que estás viviendo tus últimos días como virus?

Respuesta: Sé que me queda poca vida, sí, porque la ciencia siempre gana, pero vivo el día a día, carpe diem, los virus tampoco tenemos muchos sentimientos.

P: ¿De dónde te viene esa vena cómica que despliegas en Twitter?

R: Siempre he tenido sentido del humor y facilidad para encontrar el chascarrillo, la broma... Tengo esa fama en mi entorno. Reconozco que conocía muy bien Twitter, porque ya había tenido otras cuentas. Hay perfiles de humor a los que ya admiraba mucho, como Dios Tuitero o Kim Jong-un ... Siempre pensé "qué chulo debe ser tener un personaje así". Y cuando vi que el coronavirus llegaba a Europa, cuando aún no se sabía lo grave que sería, pensé "¿por qué no hacerlo ahora?"



P: Después de un año hablando en nombre del coronavirus, debes de ser una de las personas que más saben sobre él....

Tengo mucha información pero no me puedo comparar con los epidemiólogos. Yo, al fin y al cabo, no tengo relación con la ciencia. Pero es verdad que lo he seguido todo con más intensidad. Digamos que sé un poco más que el común de los normales, pero no el que más.

P: De todos tus tuits, ¿cuál es el que ha tenido más repercusión hasta la fecha?

R: Uno de los primeros, creo que el de "estoy cerrando la gira mundial" o el de "hay que ser positivo".

Hay que ser positivo. — Coronavirus (@CoronaVid19) March 13, 2020

P: Al principio interactuabas mucho con la "gripe común", otra cuenta en Twitter, ¿tienes algo que ver con ella?

R: No la conozco, no tengo nada que ver. Hay gente que se cree que llevo otras cuentas que interaccionan con la mía, pero no es verdad.

No, si ya os decía el abuelo... Más vale Gripe conocida que virus por conocer!! — Gripe Común (@gripecomunvirus) March 11, 2020

Al principio hacía mucho humor negro, pero cuando se vio la gravedad del Covid, lo suavicé mucho

P: Al principio, tus tuits eran más humorísticos, pero a medida que avanzaba la pandemia, te volviste más reivindicativo, ¿tiene ideología el coronavirus?

R: Los virus no tienen ideología, pero las personas, sí. Varios expertos de la UOC (Universidad Oberta de Catalunya) han analizado el relato de mi cuenta en Twitter a lo largo del año, y han detectado que ha habido un cambio en el tipo de humor a lo largo de este tiempo. Al principio mis tuits desprendían más humor negro, y a medida que se iba conociendo la gravedad del asunto, el humor empezó a suavizarse mucho. Sigue siendo humor negro, pero si coges solo algunos de los mensajes o bromas (como lo de la locura que nos dio por comprar papel higiénico o lo de ponerse a hacer pan), desligándolo de mi personaje (coronavirus), verás que no parece tanto humor negro...

No escondo mi ideología ni soy objetivo, prefiero ser honesto y vender menos libros

P: ¿Tu cuenta ha triunfado "gracias" a la crítica política o "a pesar" de la crítica política?

R: Hay crítica política en muchos de mis tuits. El objetivo de la sátira es hacer crítica política y social a través del humor. Se puede vislumbrar cierta ideología que no escondo. Obviamente no soy objetivo, ¿quién lo es? No quiero que mi libro lo compre alguien ultraliberal o muy de derechas, prefiero ser honesto y vender menos libros.

Los virus no tenemos ideología, como la monarquía. — Coronavirus (@CoronaVid19) March 2, 2020

Todo esto demuestra la polarización política que hay. Hay gente que me pedía que no hiciera tuits políticos, porque se reían mucho conmigo pero eso les cortaba el rollo. Lo que venían a decirme es "no quiero reírme contigo si tu ideología es distinta a la mía". Lo cual, me parece una tontería, ¿no se puede alguien reír con una parodia del partido al que vota?

Disfruté infectando a Trump y Boris Johnson; cuando los famosos niegan el virus, te legitiman para reírte de ellos

P: Como virus, ¿a qué personaje conocido disfrutaste más "infectándole"?

R: A Donald Trump. Porque es el personaje más universal, más negacionista y el que cuando decía algo, más impacto tenía. Se rió del virus, dijo barbaridades como lo de beber desinfectante....

También disfruté con Boris Johnson, porque dijo cosas muy fuertes. Más o menos, venía a decir "prepárense para morir, pero yo voy a salvarles la economía"... Aunque luego rectificó y pasó por la UCI.. Ese tipo de personajes, y Jair Bolsonaro [presidente de Brasil], que también entraría en esta lista, son los que me legitiman para hacer humor con el coronavirus.

P: ¿Hay alguien que te diera especial pena haber "infectado"?



R: Ojalá no hubiera infectado a ninguno... Pero no tengo especial pena por ninguno. Nunca me he centrado en la tragedia ni en la aflicción durante la pandemia, y no lo voy a hacer ahora tampoco.

Un estudio determinó que mis tuis servían para reforzar las medidas sanitarias

P: ¿Cuándo empiezas a darte cuenta de la repercusión de tus tuits, y de la responsabilidad que tenía tu cuenta?

R: Es cierto que empecé a sentir la responsabilidad... Antes de publicar, consultaba con expertos, para asegurarme de que lo que decía iba acorde con la ciencia. Yo trato de hacer humor, crítica social y política, pero nunca desinformar. Al principio de la pandemia, le preguntaron a Fernando Simón por mi cuenta y dijo que todo lo que fuera humor, le parecía bien, mientras no fueran fake news.

P: ¿En algún momento alguien de Sanidad contactó contigo como "influencer" para agradecerte la labor o pedirte algo?

R: Conmigo, particularmente, no. Pero el estudio de la UOC concluyó que los mensajes de mi cuenta servían para reforzar las medidas sanitarias.

El bulo más absurdo sobre mí es el que dice que con las vacunas te inyectan un chip

P: ¿Cuál es el bulo más absurdo que se ha dicho sobre ti como virus?



R: El de que Bill Gates inyecta chips para controlarnos. Me parece muy creativo. Es maravilloso, de ciencia ficcion. Me sorprende que haya famosos que se creen estos argumentos.

P: ¿Alguna vez te has arrepentido de algo que hayas publicado?



R: Sí. En algún momento me he arrepentido. Por ejemplo, con un tuit sobre Samuel Paty, el profesor decapitado en Francia por temas religiosos [las caricaturas de Mahoma]. No tenía que ver con la pandemia, pero escribí algo que luego borré, y no porque estuviera al límite, sino como un acto cobarde. Hubo gente cercana que me dijo '¿de verdad te merece la pena jugártela por una reivindicación?' Les hice caso y lo quité.

P: ¿Alguna vez te has autocensurado? ¿Cuál es tu línea roja?

R: Claro que hay líneas rojas, si no no tendría casi un millón de seguidores. No encontrarás en mi cuenta ni un solo contenido sobre las víctimas. Nunca me he centrado en la aflicción o el dolor, sino en parodiar la conducta humana.

Con Esperanza Aguirre, esperé a que se hubiera recuperado para hacer humor

Los famosos que niegan el coronavirus te legitiman para hacer humor sobre ellos. O cuando son asintomáticos, como fue el caso de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que se le veía tomando el sol, aunque estuviera infectado. Pero con otros personajes, he preferido esperar a que se hubieran recuperado para hacer humor. Por ejemplo, con Esperanza Aguirre, puse el tuit cuando ya lo había superado, no cuando dio positivo. Si veo que la salud de un personaje puede estar comprometida, no me gusta hacer humor.

Sé que lo que hago es controvertido, pero yo solo parodio la conducta humana

P: ¿Se ha enfadado alguien especialmente contigo?



R: Un personaje público, no. Pero claro que hay gente ofendida en Twitter. Tiene que ver con esta red social. Aquí dices "hola" y ya hay alguien que se ofende. Yo sé que lo que hago es controvertido, pero insisto, yo solo me centro en la conducta humana, que es lo parodiable. No me puedo comparar con él, pero me gusta el ejemplo de Miguel Gila, que podía hacer humor con algo tan terrible como la guerra, pero siempre desde el costumbrismo, nunca desde la desgracia.

P: ¿Tenías conocimientos de ciencia antes de abrir la cuenta o escribir el libro?



R: Lo que cuento en el libro está todo basado en datos históricos, hay una documentación muy rigurosa. Pero como virus, todo me lo han contado mis compañeras, las otras pandemias...

La peor pandemia es la estupidez humana

P: ¿Qué vamos a aprender en tu libro?

R: Lo primero, que el coronavirus no es la única pandemia que ha habido en la humanidad. Esto es algo evidente, pero el ser humano no lo tiene en cuenta. Hace cien años hubo una gripe española, muy letal, que infectó a un 70% de la población, lográndose la inmunidad de rebaño. Las pandemias son una ley natural, así que era de esperar que hubiera otra.





Es verdad que las estadísticas no predecían una tan grave como esta, pero la Covid no ha sido la más letal de la historia. A esta generación ya no le tocara vivir la próxima, pero a nuestros nietos, probablemente sí.



Otro mensaje es que todas las pandemias acaban vencidas por la ciencia, con algún remedio en forma de vacuna o algún tratamiento, como el VIH, para el que hay medicación.



Y el tercer mensaje es que la peor pandemia para el ser humano es su propia estupidez, porque no aprende de sus errores. Hay negacionistas, anti-vacunas... El ser humano es su peor enemigo.

P: ¿Cómo acabamos con la estupidez humana?

R: No hay una única solución. Probablemente la educación, escuchar al otro, la humildad, no querer saber de todo... En el libro hablo de las leyes de la estupidez humana, las guerras y atentados que hay por razones territoriales o religiosas, por ejemplo.





P: Cómo experto en Covid, ¿tienes claro cuál fue el origen del virus?



R: Lo que dice la ciencia, en un porcentaje muy alto, es que la zoonosis se produce en el murciélago, aunque también hay sospechas del pangolín.

Según el horóscopo chino soy el pangolín. — Coronavirus (@CoronaVid19) March 29, 2020

Como los humanos somos cada vez más exóticos, es normal que haya intercambio con animales y se produzca algún tipo de mutación. La malaria es algo que existe desde hace muchos años, por ejemplo. No estoy legitimado para descartar la tesis del laboratorio en el coronavirus, pero todo apunta a un origen animal.

En la historia de la humanidad ha habido pandemias más letales, es una ley natural

P: En el libro dices que el ser humano tiende a exagerar la gravedad de la Covid, en relación a pandemias anteriores...

R: No le quito gravedad a la Covid, es un drama absoluto en todos los sentidos. Pero en la historia de la humanidad ha habido pandemias más letales. La peste bubónica, o la gripe española, por ejemplo, fue otra de las peores, que quedó eclipsada por la primera guerra mundial. La llamaron "española" porque como España era un país neutral, la prensa española fue la que más habló de ella. Pero fue una de las peores en mortalidad, infectó a un 70% de la población, y sobre todo a personas entre 40 y 50 años, no como la Covid, que ataca más a la tercera edad. La ciencia avanza más rápido y por eso ahora el coronavirus es menos letal.

No creo que la Covid ni ninguna otra pandemia vaya a acabar con la humanidad

P: El físico Stephen Hawking dijo hace 20 años que la "humanidad terminará creando un virus que la destruya", ¿coincides con él?

R: Yo no creo que la Covid vaya a acabar con la humanidad. Otro virus, no lo sé... Los hay muy letales, como el Ébola (letalidad del 90%), aunque tiene poca transmisibilidad y está localizado en una zona concreta. Pero si alguna vez se combinara la letalidad de un Ebola con la transmisibilidad del Covid, quizá podríamos tener una pandemia muy complicada. Haciendo un poco de humor, igual ya no habría que obligar a la gente a quedarse en casa porque se quedaba por sí sola... Lo único que podemos hacer es aprender del pasado. Y hasta la fecha, no ha habido ningún virus que haya podido acabar con el ser humano, por muy letal que haya sido. Si no ha sido capaz cuando la ciencia aún estaba en pañales, ahora que está más avanzada, lo veo más improbable. Pero mi predicción no tiene ninguna validez.

P: ¿Qué lección personal te llevas tú de esta pandemia?

R: Que el ser humano tiene mucho resiliencia. Nos hemos adaptado a un montón de cosas que antes eran impensables, como trabajar desde casa y seguir siendo resolutivos. La importancia de las relaciones sociales, las pequeñas cosas, una sobremesa con unos amigos... La pandemia nos ha enseñado a relativizar todas estas cosas.



P: ¿Has pasado el Covid personalmente o lo has sufrido de cerca?

R: Yo, personalmente, no he pasado el Covid. Pero, ¿quién no ha tenido una experiencia cercana de este tipo? He tenido sustos, sobre todo uno grande en la primera ola.

Me voy a vacunar con Astra Zeneca, no tengo miedo, hay cosas más peligrosas

P: ¿Te vas a vacunar?



R: Claro. Tengo hora ya para vacunarme, con Astra Zeneca.



P: ¿Te preocupa que te haya tocado esa?



R: En absoluto. No me preocupa todo lo que ha salido, la gente hacemos cosas mucho peores. Tengo plena confianza en la ciencia. Creo que el parón de Astra Zeneca fue bueno, se detecta algo, se revisa y se sigue.

Al principio creían que era un guionista de televisión; me han llegado ofertas de trabajo

P: Después del éxito de tu cuenta, ¿te habrán llegado ofertas de trabajo como guionista, ¿no?



R: Al principio había mucha gente que me escribía dando por hecho que yo era guionista de algún programa de televisión. Me contaron que en algunos equipos, todos se miraban diciendo 'eres tú el de la cuenta del Covid, ¿verdad?' (risas). Es verdad que hay gente que ha contactado conmigo, sobre todo de televisión. No son ofertas en firme, solo conversaciones pendientes. Es un mundo que me atrae pero no sé que va a pasar. No tengo prisa, vivo el día a día.



P: ¿Pero tienes ya representante?



R: No. Me lo ofrecieron, pero no le veo mucho sentido.

Cuando acabe la pandemia igual muto y empiezo a hablaros desde el más allá

P: Cuando la humanidad erradique el coronavirus, ¿qué va a ser de ti como virus? ¿Mutarás en otra cosa? ¿Desaparecerás?



R: La cuenta puede mutar, como los virus. También podría cerrarse, o el coronavirus podría hablaros desde el "más allá", resucitar en este mundo ficticio, todo es posible. Si hasta Dios tiene una cuenta en Twitter, ¿por qué no va a poder tenerla el coronavirus desde el más allá?

No quiero dar la cara, prefiero que la gente me conozca por lo que he hecho