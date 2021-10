Cristina Medina ('La que se avecina') lamenta "lo caro que es el cáncer" y lanza un mensaje a sus amigos

La actriz que interpreta a Nines en la exitosa serie de Telecinco, cuenta cómo lleva su enfermedad, diagnosticada hace 3 meses

Tras someterse a quimio y radio, se encuentra "bien" pero ahonda en el elevado coste de los tratamientos oncológicos

"Equivocaros regalando", dice a sus allegados, agradeciendo la ayuda que está recibiendo

Cristina Medina, la actriz cómica conocida por su papel de Nines en La que se avecina, reveló hace dos semanas que padecía cáncer de mama. Aunque tranquilizó a sus fans asegurando que tenía "buen pronóstico", manifestó la necesidad de una mayor dotación de recursos para luchar contra los efectos secundarios de esta enfermedad, haciendo hincapié que no solamente existe la quimio y la radioterapia.

"Lo estoy llevando bien, dentro del panorama"

La actriz sevillana de 50 años reapareció esta semana en el estreno de A Chorus Line, el musical de Antonio Banderas, donde contó a los medios como lleva el tratamiento y su estado actual. "Viva, estoy viva y coleando, estoy ahí", aseguró con su característico sentido del humor, aunque reconoció que el "día a día" es complicado. "Cada día no sabes por dónde vienen los malos, pero vienen y lo estoy llevando bastante bien, dentro del panorama", dijo la actriz, que está probando varios remedios para que los efectos secundarios de la quimioterapia no sean tan fuertes.

"El día que se te cae el pelo es un palo muy fuerte"

En declaraciones a Europa Press, Cristina Medina explica en primer lugar el motivo que le hizo hacer pública su enfermedad. "No tenía ninguna intención, pero lo decidí hacer público porque el día que se te empieza a caer el pelo es un palo fuerte”, dice sobre el trauma de la pérdida de cabello que sufren todas las pacientes de cáncer con tratamiento de quimio.

"Me enteré del diagnóstico por una revisión rutinaria"

Cristina Medina se enteró del diagnóstico por una “revisión rutinaria, si no yo me entero de aquí a tres años y estoy en el jardín". "Me lo detectaron hace tres meses porque cumplí 50 en abril, entonces entré en el protocolo de detección precoz de cáncer de mama y me hice una mamografía rutinaria. Tenía dos tumores, terminaré la quimio en diciembre y la radio en febrero o marzo, luego me centré en recuperarme y en disfrutar del verano".

"Qué caro es el cáncer de los cojones"

Cuenta que lo que la impulsó a grabar el vídeo y hacerlo público fue el enfado que sintió al conocer el elevado coste de los tratamientos que no todo el mundo puede permitirse. “Estoy metida en muchas medicinas, me estoy buscando la vida, pagándolas yo, puedo parar de trabajar un año, puedo gastar sin ingresar y digo ‘qué caro es el cáncer de los cojones’".

Es por ello que hizo el vídeo, por un "acto de rebeldía, sin intención de colgarlo y luego un día lo publiqué y se ha formado la que se ha formado", dice ahora tras el impacto que supuso para sus compañeros de profesión y legión de seguidores de La que se avecina saber que la actriz atravesaba un momento tan difícil.

"Equivocaros regalando, porque muchas veces cuesta pedir"

Cristina Medina se siente muy arropada por su familia y amigos, pero lanza un consejo a las personas que están cerca de los enfermos, animándoles sin complejo a contribuir en lo que puedan, porque en estas circunstancias, toda ayuda es poca. "Para adelante, qué vamos a hacer, sobre todo a los acompañantes, de verdad, equivocaros dando, equivocaros regalando, pero equivocaros porque muchas veces cuesta pedir y yo lo digo, estoy en una situación privilegiada pero una amiga mía me hizo un Bizum de 500 euros, ya me he pagado la acupuntura, vale todo".

"Gente que estáis pasando por lo mismo que yo. ¿La palabra ánimo a palo seco? No, la palabra ánimo precedida de un regalito, que eso te anima", decía también con mucho humor recientemente, en uno de sus posts de Instagram, porque tiene amigos "que se están volcando muchísimo, con flores, cremas, pendientes, porque con los turbantes un pendiente es otra cosa, botellas, bizum para sesiones de acupuntura...", comentaba sobre los regalos que ha recibido.

"El cáncer no se entiende hasta que te toca"

El cáncer es algo que no se entiende bien hasta que se sufre en primera persona, y por eso ella no duda en darle visibilidad con su experiencia.

“No se entiende nada hasta que no te toca, yo he estado al lado de amigas mías que han sido del alma, algunas están y otras no, y no se entiende hasta que no te toca, es imposible", se sincera.

Grabó la final de 'Masterchef' y 'LQSA' antes de saber que tenía cáncer

Cristina Medina ha aparcado sus proyectos laborales. “Ya trabajaré cuando esté mejor”, dice la actriz, a quien vimos hace solo tres días en la final de Masterchef Celebrity 6, programa que grabó antes de que le dieran el diagnóstico, "cuando aún tenía pelo", contó en Instagram:

View this post on Instagram Una publicación compartida de Cristina Medina (@lamedinaesoficial)

Otra de las últimas veces que vimos trabajando a Cristina Medina fue en el rodaje del final de la temporada 12 de La que se avecina, al que acudió NIUS en junio de 2020, [un año antes de que le detectaran el cáncer], donde derrochó simpatía junto a la directora Laura Caballero, recordando todo lo vivido en la serie en los últimos 13 años, y las vueltas que han dado también sus vidas personales en esta última década.