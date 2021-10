Cómo hacerte millonario jugando a 'Dragones y mazmorras': el formato de entretenimiento que arrasa en Twitch

Imagínense que un productor de televisión llega a una cadena y les dice a sus ejecutivos: "Se me ha ocurrido una idea genial para un formato: vamos a sentar a ocho chavales en una mesa para que jueguen a Dragones y Mazmorras". Lo más seguro es que el directivo de la televisión no perdiese ni un momento en escuchar la propuesta. Y no le faltaría razón. Raro sería que un formato aparentemente tan de nicho pudiera ser competitivo frente a propuestas comerciales como Gran Hermano, Masterchef o Tu cara me suena.