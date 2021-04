Un cura italiano anuncia en plena misa que cuelga los hábitos porque se ha enamorado: "Quiero vivir este amor"

Ceccobelli, de 42 años, ha querido ser coherente con sus sentimientos y vivir su amor de manera cristiana: “Mi corazón se enamoró, nunca he traicionado las promesas que hice, pero quiero intentar vivir este amor. No logro ser coherente, transparente y correcto con la Iglesia como lo he sido hasta ahora”. Posteriormente, el párroco de Todi pidió la dispensa del celibato sacerdotal para volver a la vida civil.