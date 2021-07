Dani Martín comparte su "año de aprendizaje" en el psiquiatra: "¿Cómo iba a querer si no me quería a mí"?

El cantante publica otro texto desgarrador sobre cómo la terapia le ha ayudado a conocerse

"El éxito es una droga peligrosa. Quiero ser feliz también abajo, no solo en la nube", escribe

Recibe de nuevo los aplausos de famosos como Pablo Alborán o Macarena García

Un mes después de sorprender a sus seguidores confesando que iba al psiquiatra, su "paraíso", el cantante Dani Martín ha vuelto a compartir una reflexión en sus redes sociales, donde detalla lo que ha sido este "año de aprendizaje" emocional para él.



"Se me rompió el motor, se me pincharon las ruedas, se me oxidó todo por querer ir en marcha todo el rato y no saber disfrutar de estar parado", empieza su texto, haciendo una metáfora o comparación de la necesidad de arreglar su mente con llevar un coche estropeado al taller:

"Sólo sabía rodar, no miraba las flores ni escuchaba el mar, no saboreaba el placer. Sólo sabía sobreponerme y seguir rodando. Qué agradecido estoy a la obligación que la vida me ha impuesto", prosigue el cantante de 44 años.

"Me rompiste el coche, me lo paraste en un desierto sin agua, sin sombra, sin nadie. Sólo conmigo, con el que hacía 20 años que no estaba, ¿cómo iba a querer si no me quería a mí? Sólo quería rodar y rodar, el aplauso y más aplausos… ‘Jódete y conócete’, me dijiste, y así fue", dice sobre la lección que ha aprendido en este año, en el que como ya contó en su publicación anterior, la visita al psiquiatra le ha ayudado a conocerse a sí mismo.



"Primero vas a estar 4 meses contigo, a la fuerza", cuenta sobre cómo ha sido el proceso que ha vivido. "Después te pondrán la cara colorada por tu cobardía en muchas cosas, por tus errores, por dejar al personaje mandar. Silencio largo, muy largo. Fundido a negro. ¿Tienes sed? ¿Quieres caminar? ¿Quieres sentir? ¿Quieres correr? ¿Quieres ser más que el personaje? El personaje también eres tú, pero el otro trozo, ¿dónde está? ¿Dónde ha estado este tiempo? ¿Te atreves a ir a por ello? ¿Tienes miedo?", se pregunta Dani Martín.

El artista madrileño reconocer tener "miedo, mucho miedo". "Tengo sed, quiero caminar, correr, enamorarme, querer de verdad, atreverme, olvidarme de gustar a todos, acariciarme a mí, al imperfecto, al real. Qué peligroso es el éxito y vivir sólo en él y no tener otra vida donde también resida tu autoestima. El éxito es una droga", reconoce.

El autor de canciones como Qué bonita la vida o Un millón de cicatrices confiesa que ya está viendo la luz al final del túnel y que aprecia la vida y las ganas de vivir como nunca, y la necesidad de comprender que unas veces estás arriba y otras abajo, y hay que disfrutar de todo. "La vida es muy corta, quiero ser feliz abajo también, no solo en la nube. Estoy arreglando el coche, va a ser un coche artesanal que parará cuando vea el mar. Que servirá para compartirlo."



Continuando con el símil de un vehículo en el taller, Dani Martín dice que su coche "olerá a él". "Estarán todos mis trastos y mis verdades por el suelo. A veces se estropeará y volveré a parar para arreglarlo con amor, sin juicio por haberlo roto, sin exigencia. Tengo las manos llenas de grasa y me encanta", concluye un texto que ha recibido de nuevo los aplausos de seguidores como los cantantes Pablo Alborán o Barei, las actrices Macarena García y Nadia de Santiago, el presentador Jero García (Hermano Mayor) o Cadena 100.

Así confesó que visitaba con frecuencia al psiquiatra

Dani Martín sorprendió el pasado 11 de junio a sus seguidores compartiendo con ellos que va al psiquiatra, “el gimnasio donde la cabeza y las emociones se equilibran”.

Una confesión en Instagram acompañada de una reflexión en la que explicaba cómo le ayudan estas consultas, a pesar de “no tener ninguna enfermedad mental”.

Un gesto de valentía que fue muy aplaudido en las redes por ayudar a visibilizar y normalizar las visitas a estos especialistas, que a menudo continúan siendo un tema tabú para muchas personas.

El artista que saltó a la fama en los 90 como líder de El Canto del Loco comenzaba su texto diciendo que hoy dejaba la playa para subirse a un avión con destino a "un lugar maravilloso", el psiquiatra: "El lugar donde en estos momentos de mi vida me siento mejor, mi puto paraíso”.

El psiquiatra es el sitio donde Dani Martín “se abre en canal”, porque “aún tengo mucho que aprender de mí”. Aseguró entonces que lo contaba de forma espontánea porque “tal vez pueda servirle a alguien”.

“No tengo ninguna enfermedad mental diagnosticada, ni busco apoyo con este texto, sólo soy alguien que hoy vomita esto aquí porque así me ha salido al subirme al avión".

Dani Martín, que perdió a su hermana Miriam en 2009 por un infarto cerebral con solo 34 años, y a la que hace un año dedicó la canción Cómo me gustaría contarte, explicó que hacía mucho tiempo que no iba al psiquiatra. Pero es día había decidido volver, porque "en estos momentos de mi vida allí me siento mejor, más yo, más tranquilo, más feliz.

