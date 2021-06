Aplaudida confesión de Dani Martín: "Voy al psiquiatra, el lugar donde la cabeza se equilibra"

Dani Martín, que perdió a su hermana Miriam en 2009 por un infarto cerebral con solo 34 años, ha explicado que hacía mucho tiempo que no iba al psiquiatra, pero hoy ha decidido volver, porque "en estos momentos de mi vida allí me siento mejor, más yo, más tranquilo, más feliz.”

El autor de canciones como Qué bonita la vida o Un millón de cicatrices ha recordado que “los psiquiatras no sólo medican a las personas, también hacen trabajos maravillosos para ordenar los trasteros que tenemos dentro cada uno, llenos de cosas desordenadas, mal ubicadas, descuidadas, con polvo, y te enseñan a deshacerte de otras que guardamos y que ya no necesitamos ”, añade.

No quiere preocupar a sus seguidores y les pide que no le pregunten el motivo porque asegura que ir al psiquiatra no significa tener ningún problema. "Y sí, estoy muy bien, con cariño os digo, eviten preguntarme ‘pero Dani, ¿estás bien?’, ‘pero, ¿qué te ha pasado?”, escribe Dani Marín, acompañando el texto con una foto con mascarilla subido en el avión. "Me ha pasado la vida y me está pasando, y ojalá que me siga pasando, porque estoy vivo, lleno de imperfecciones y de trabajo por hacer”, concluye.