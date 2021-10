Del playback de Mili Vanilli a la "no vuelta" del El canto del loco: grandes engaños de la música

Pero llegada la fecha, la decepción de los seguidores de El canto del loco es mayúscula porque no se trata de un retorno de la banda, sino de una canción suelta de Dani Martín que el artista ha compuesto en homenaje el grupo. "No, no vuelve. Así se llama el homenaje a la banda de mi vida", ha escrito Dani Martín en su cuenta de Twitter.