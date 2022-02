Ay, papá: por qué daban tanto miedo nuestros penes y ahora invaden la televisión

Ya lo vimos venir hace dos años en Euphoria (HBO) , la serie que tiene hasta ahora el récord de falos explícitos , pero 2021 ha sido definitivamente “el año del pene” , y en 2022 la tendencia continúa. Series como Sex/Life, The White Lotus, Secretos de matrimonio, Pam and Tommy, Sex Education, Normal People, American Gods... ; y películas con actores de renombre como las nominadas al Óscar El poder del perro (Benedict Cumberbatch) o El callejón de las almas perdidas (Bradley Cooper), son solo algunos ejemplos de una larga lista de producciones que se han lanzado en los últimos años a mostrar el órgano viril sin tapujos, en todas sus formas, tamaños y funcionalidades.

Sexo en Nueva York tenía muchas tramas fálicas, pero la primera imagen explícita la hemos visto en su sucesora en HBO, And just like that. Y no una, sino dos. En el octavo episodio, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) ve como dios le trajo al mundo al modelo Corey Saucier.