Qué ha pasado con las Devermut: una presunta denuncia falsa por 'lesbofobia' y dos versiones de la misma grabación

Son Marta Cillán y Sara Giménez , más conocidas como ‘Devermut’ , la pareja de influencers lesbianas que están en boca de todos tras acusar a un pub de Conil de la Frontera (Cádiz) de expulsarlas por su orientación sexual , y demostrar posteriormente este local, gracias a sus cámaras de seguridad , que la historia, tal vez, no fue como ellas la contaron.

Las Devermut acusaron al pub La Luna de echarlas “por bolleras, literal” , quejándose de que no era la primera vez que sufrían esta discriminación. “Estas cosas nos pasan cada día a la comunidad LGBT. No nos habían echado nunca de una discoteca" , dijeron en sus stories.

Con lo que ellas no contaban es que el pub tenía toda la secuencia grabada en sus cámaras de seguridad, y no ha dudado en defenderse, haciéndola pública para desmentir la versión de las denunciantes y explicar que, según ellos, las jóvenes influencers fueron expulsadas del sitio público por "no respetar las medidas de seguridad del COVID-19", "molestar a otros clientes" y "utilizar malas formas para dirigirse al personal del local":