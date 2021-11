De los pelos de las orejas más largos al eructo más ruidoso: las marcas más absurdas de los Récords Guinness

A priori, marcas más o menos normales, pero muchos candidatos que no tenían estos 'dones' buscaron entrar en el Libro Guinness como fuera . Porque el Libro Guinness de los Records es un récord en sí mismo: ha vendido más de 100 millones de ejemplares en 100 países y traducido en 23 idiomas. Un escaparate perfecto para los que quieren llamar la atención.

Pero para dar fe, un equipo del Récord Guinness se encarga del control con exactitud de cada una de las marcas para que sea aceptado . Además, debe reunir una serie de criterios: medible (que no sea sólo una estimación), verificable, rompible (que se pueda volver a batir), universal (que la propuesta sea conocida por todo el mundo) y de solo un superlativo (puede ser, por ejemplo, el hombre más alto del mundo pero no el hombre más alto del mundo con mayor número de zapatillas).

Hay tantos que algunos se empeñan en buscar 'el no va más', encontrar algo asombroso y tratar de batir las marcas más insospechadas. Por eso aparece un caracol gigante africano de casi un kilo de peso y medio metro de largo . Y si no se consigue el récord de velocidad, pues se busca una vuelta de tuerca, como la inglesa Joanne Singleton, la corredora de media maratón vestida de fruta más rápida del mundo o la persona ardiendo que más distancia recorrió arrastrada por un caballo : nada más y nada menos que 428 metros. O, para rizar el rizo, la mayor distancia recorrida agarrando una mesa con los dientes por un luxemburgués, que puso su nombre para la posteridad al recorrer 11,78 metros y, además, con una dificultad añadida: una mujer de 50 kilos subida a la mesa.

Un suizo posee la mayor colección de carteles, platos o hasta preservativos con la frase 'Do not disturb' ('No molestar'). Un hombre duró 42 minutos enterrado en nieve, otro se enorgullece de tener los pelos de las orejas más largos (18 centímetros) y el inglés Gary Turner tiene la piel más elástica del planeta: puede llegar a separar la piel de su cuerpo en más de 15 centímetros.