"El imperio contraataca" con la ministra sustituta de Pedro Duque y su look "espacial"

Pero ha sido el estilismo de esta última, la sucesora del astronauta Pedro Duque , la que ha acaparado buena parte de los comentarios jocosos en Twitter. Su mono cerrado con una semi capa en forma de 'V' , lo que le daban una estética “espacial” , ha sido objeto de chascarrillos y memes , al comparar su look con el de Star Trek o de la princesa Leia en la saga de Star Wars:

“Reconozco que el parecido es innegable. Sólo espero que no sea seducida por el reverso tenebroso de la fuerza. Esperemos que no estemos ante la versión Sith de Leia”, reaccionaba un usuario. “Cuando abres el armario y eliges tu mejor gala para investidura pública de ministra. El resto del vestuario no es válido para la ocasión, sólo el de la nave nodriza”. “Si se pone contra una pared blanca, se hace invisible”, son otros de los comentarios que ha provocado la elección de vestuario con "mensaje" de la hasta ahora alcaldesa de Gandía.