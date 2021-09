El diario The New York Times se rinde ante el fenómeno Ibai Llanos

El fenómeno Ibai Llanos no tiene límites . Su reputación e influencia ha alcanzado cotas impensables para el streamer , que lo mismo le da conseguir la primera entrevista de Messi como jugador del PSG que protagonizar un reportaje para el diario The New York Times.

"Llanos no es periodista. No pretende ser periodista. Y eso es lo que le permitió conseguir la exclusiva que todo periodista quería", destaca The New York Times en su artículo.