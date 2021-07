Quién es Dina Stars, la actriz y youtuber cubana convertida en un símbolo de la represión en su país

La influencer de 25 años ha sido detenida por la Policía mientras hacía una entrevista en directo con 'Todo es mentira'

También conocida por su papel en la serie '10Lxs', narraba en sus redes sociales las protestas en Cuba

En el pasado denunció un intento de violación sin que la policía "hiciera nada" y un ciberacoso que le costó el trabajo

Dina Stars, una joven cubana de 25 años, ha saltado hoy a los medios al ser detenida en su casa por la policía mientras realizaba una entrevista en directo para el programa de Cuatro Todo es mentira, en el que narraba cómo se está viviendo en Cuba las protestas contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

"Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos". Con estas palabras abandona la conexión la youtuber, que estaba hablando con Marta Flich cuando agentes de la Seguridad del Estado han irrumpido en su domicilio y se la ha llevado detenida. Dina Stars ha pedido a sus amigos -Miguel, Miloh y Eddy- que se quedaran en la entrevista para seguir contando lo que estaba ocurriendo, a pesar del internet reducido en el país. En la conexión participaba también el músico cubano Yotuel Romero, quien no pudo contener las lágrimas de impotencia.

En las últimas horas, Dina Stars se ha convertido en uno de los símbolos de la represión en su país, donde cualquier persona que alce la voz contra el régimen podrá ser detenido u hostigado. Pero, ¿quién es ella?

Quién es Dina Stars

DinaStars tiene más de 64.000 seguidores en Instagram, donde se define como creadora de contenido, youtuber "cubana" y "feminista", bajo el lema “no existen imposibles”.

La joven combina publicaciones con reivindicaciones en esta red social junto a otras más típicas de cualquier instagrammer, como esta con su novio:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DinaStars 🖤 (@dinastars_)

Dina Stars dedica todas sus redes al activismo contra el régimen de su país y también a narrar el estilo de vida cubano. Es uno de los jóvenes cubanos que han estado usando Internet como altavoz de lo que está ocurriendo en medio de las protestas en Cuba iniciadas el pasado domingo y sostenidas por tercer día consecutivo.

La influencer también tiene cuenta en Twitter ("detrás de cada mujer existe una historia que la hace una guerrera"), Facebook y Youtube, con un canal de más de 30.000 suscriptores, a los que llama “Dinamitas”, en el que promueve la campaña #LibresEnLinea.

El objetivo es ser "voz de todas las personas que en algún momento han sufrido por ser ellos mismos y vivir sus vidas con total libertad”. En este proyecto le apoyan otros muchos influencers cubanos a los que muestra su agradecimiento en su perfil, como Jotabarrioz, Pablo Galafat o los tres jóvenes que estaban en su casa durante la detención, Miguel Qbano, Soy Miloh y Eddy Suárez.

Hace dos días, publicó un vídeo en el que muestra, como si fuera una reportera, como vivió la manifestación en La Habana:

Su faceta de actriz en la serie '10 Lxs' de YouTube

Dina Stars también es conocida en Cuba por su trabajo como actriz y su actuación en la serie independiente 10Lxs, emitida en Youtube, donde interpreta a una joven llamada Daniela:

Confesó que renunciaba a vivir en Cuba por "asco al sistema"

En septiembre de 2020, Dina Stars compartió en Twitter su sentimiento de tristeza y su renuncia a vivir en Cuba, llegando a confesar que le estaba cogiendo "asco al sistema". "He tenido 3 oportunidades de irme de este país", dijo.

Explicó que esas oportunidades de salir de su tierra natal las había rechazado porque es "mi tierra, mi gente mi vida!". "PERO LE ESTOY COGIENDO UN ASCO A ESTE SISTEMA ASERE!!! ¡Qué mal sentirte tan mal en tu tierra!", lamentó.

Hace solo un mes, Dina Stars lanzó un duro vídeo contra el presidente Miguel Díaz-Canel tras la polémica medida anunciada que prohibía el depósito de dólares en los bancos del país. “¿Cada día me pregunto en qué universo paralelo vive el gobierno de nuestro país?", dijo.

"Estamos pasando tremenda hambre, no te das cuenta, no hay comida, no hay agua, no hay nada! Cada día nos ponen a vivir en condiciones peores, ¿hasta cuándo?”, dijo la youtuber. “¿Qué es lo siguiente?, ¿sobrevivir comiendo insectos?, ¿eso estás buscando? Que los cubanos se maten entre ellos para ver quién come y quién no. ¿Qué somos, tu experimento o tu pueblo?, porque yo me siento un experimento”, añadió en el vídeo que terminaba clamando por lo doloroso que es vivir en Cuba: “Cuba duele y duele de verdad”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DinaStars 🖤 (@dinastars_)

Denunció un intento de violación “sin que la policía hiciera nada”

Hace dos años, Dina Stars también fue noticia al publicar un vídeo en el que denunció un intento de violación que quedó impune, y explicaba así su ausencia durante días en el canal.

La youtuber cubana denunció que la intentaron violar en La Habana y que la Policía cubana “no hizo nada al respecto”. La joven definió lo que vivió un día de julio como “la experiencia más traumatizante de su vida”.

Contó que varias personas le aconsejaron no hacer el video, pero que ella tuvo que hacerlo, aunque es un vídeo “alejado” de lo que ella solía hacer hasta entonces, vídeos alegres donde muestra sus vivencias del día a día en La Habana.

“El pasado 20 de julio yo fui a la Fundación Ludwig junto con otros youtubers cubanos (…) y de ahí nos fuimos para el Malecón como habitualmente hacemos (…) Alrededor de las 2am yo me fui, porque trabajaba (al día siguiente). No es la primera vez que me voy a esa hora para mi casa. Casi siempre me voy en un carro (…) pero ese día pasó una guagua que me deja aproximadamente a 1 kilómetro de mi casa”, relató.

La joven narró que una vez que se bajó del bus, comenzó a bajar hacia su casa por lo que para ella, dice, “era la calle más segura de su barrio, la más alumbrada”.

“Eran las 3.16am cuando me doy cuenta que alguien viene detrás de mi”. “Era alguien que venía haciéndose el borracho, vestido con ropa blanca, llevaba una botella en la mano” dijo la joven en el vídeo. Ella apuró el paso y se detuvo durante un tiempo prudencial, para emprender luego confiada su camino a casa.

"Al doblar por una esquina encuentro al mismo hombre acurrucado detrás de un poste”, explica. La joven dijo que gritó del susto, pero al seguir su camino, el hombre la sujetó por el pelo muy fuertemente.

“Vi la muerte pasar por delante, pero en ese instante me repetí: No voy a morir hoy, no voy a morir hoy,” continuó diciendo. “Me arrastró y me lanzó contra una cerca llena de pinchos. Yo no paraba de gritar: Auxilio, Auxilio, y no soltaba la botella,” narra.

En ese instante el hombre intentó besarla y ella pudo morderle una mano. Luego le metió los dedos en un ojo, se separó de él y le pateó los testículos. Luego corrió hasta encontrarse con unos amigos. La joven asegura que “ella conoce al violador” pero que la policía “no hace nada”.

Denunció acoso por un vídeo íntimo y la falta de una ley en Cuba que la respalde

En enero de 2020, Dina Stars denunció el ciberacoso al que había estado sometida en las semanas anteriores, durante las que había recibido amenazas tras filtrarse un vídeo íntimo.

“Cuando mandé ese video, claro que sabía las consecuencias, pero confiaba en esa persona. ¿Salió mal? Ok. Pero, man, nadie tiene el derecho a chantajearme y es lo que yo denuncio”, publicó en Twitter la joven al día siguiente de su declaración.

"Me han estado acosando, chantajeando y amenazando desde un perfil falso con un vídeo mío privado. Se lo han mandado a todos mis amigos, compañeros de trabajo, empresas con las que colaboro, incluyendo a mi ex", dijo en un vídeo de denuncia que publicó en sus redes sociales y en su canal de YouTube.

"Esto trajo como consecuencias que dos de esas empresas decidieran que ya no querían trabajar más conmigo. Consecuencias reales que he sufrido por el ciberacoso", lamentó.

Sus fans le recomendaron denunciarlo ante las autoridades, pero la joven señaló: "No hay forma, no existe ley en Cuba que me respalde".