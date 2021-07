Dina Stars vuelve a 'Todo es mentira' silenciada, "por miedo a que le pase algo a mi mamá"

La youtuber cubana ha contactado de nuevo con el programa de Cuatro, tres días después de ser detenida en directo

Fue liberada ayer pero está en "arresto domicilario", a la espera de saber si va a juicio o no

Reconoce que debe ser más prudente para protegerse a sí misma y a su familia: "No puedo hablar como hace días"

Tres días después de ser detenida en directo por la Policía cubana, y uno después de ser liberada, la youtuber Dina Stars ha vuelto a las pantallas de Todo es mentira.

El programa de Cuatro ha vuelto a contactar con la actriz, influencer y activista de 25 años, convertida en un símbolo contra la represión en Cuba, para asegurarse de que se encuentra bien y conocer cuál es su situación en estos momentos.

"Me llevaron a un barrio súper lejos y me dijeron que no hablara de política"

"Me llevaron. Estaba súper nerviosa. Empezaron a hablar conmigo, me dijeron que no me metiera en temas de política. Me detuvieron y cuando mis amigos empezaron a llegar me llevaron a un barrio súper lejos", ha contado sobre lo que sucedió el pasado martes, cuando agentes de la Seguridad del Estado irrumpieron en su domicilio y se la llevaron detenida en plena entrevista en directo con Todo es mentira.

"Me detuvieron por instigación a delinquir, por mostrar la manifestación pacífica"

"Me estuvieron interrogando y me dijeron que estaba detenida por instigación a delinquir, por darles visibilidad a las manifestaciones pacíficas", ha explicado al comienzo de su entrevista con Javier Ruiz, sustituto de Risto Mejide estos días tras su positivo en coronavirus.

"Me dijeron que no sabían cómo iban a terminar esas manifestaciones y que por eso me detuvieron. Pasé 24 horas en el calabozo, me dejaron hablar con mi madre, que era lo que me preocupaba. Te desestabiliza no saber lo que está pasando fuera. Cuando hablé con ella me mantuve más firme y fue más fácil sobrellevar lo que estaba pasando", ha contado.

"Estoy arrestada en casa, solo puedo salir a trabajar, al médico o a por comida"

"Al día siguiente me dijeron que podía irme a mi casa pero que estaba presa domiciliar. Estoy arrestada en casa hasta que me digan si mi caso va a juicio o no. No puedo hacer ningún acto delictivo porque si no, me cogen presa. Tengo que estar todo el rato localizable y solo puedo salir a trabajar, al médico, a por alimentos o por medicinas", ha desvelado.

"Ahora no puedo hablar como antes por miedo a que le pase algo a mi mamá"

Dina Stars, hoy más calmada, ha reconocido que “ahora no puedo hablar como hacía el domingo [cuando narró en primera persona las protestas contra el régimen de Miguel Díaz-Canel] porque tengo miedo de que pueda pasarle algo a mi mamá”, algo que presentador y colaboradores del programa han comprendido y han evitado hacerle más preguntas a este respecto.

Javier Ruiz y los colaboradores: "Eres una valiente"

Javier Ruiz y los colaboradores -Miguel Lago, Montse Suárez, Ana Francisco, Verónica Fumanal y Nacho García- han aplaudido a la youtuber por su “valentía”. “Nunca había conocido a una persona tan joven y tan valiente como tú”, ha dicho el presentador.