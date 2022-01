La familia de Djokovic, coprotagonista del culebrón del tenista y digna de un reality show

El último capítulo es su puesta en libertad por parte del juez Anthony Kelly , anulando la cancelación de su visado, y permitiéndole jugar el Abierto de Australia, que se disputará entre el 17 y el 30 de enero, una decisión que depende ahora del Gobierno australiano , que tras perder el juicio contra el tenista serbio, quiere volver a arrestarlo y quitarle el visado de entrada en el país con el objetivo de deportarle lo antes posible. Recordemos que el tenista número uno del mundo no está vacunado contra el coronavirus , pero había recibido una exención médica para competir.

El serbio ha recibido el reconocimiento de la ONG por la labor que realiza con su fundación, con la que lleva trabajando desde 2011, cuando fue nombrado embajador en su país. Djokovic nació en Belgrado en 1987 y, aunque solo vivió allí 12 años, fue testigo de la guerra de la antigua Yugoslavia y las devastadoras consecuencias que causó en la infancia, por eso se ha implicado con los más pequeños y vulnerables. "Me siento honrado de seguir ayudando a defender y respetar los derechos de los niños y proporcionar acceso a la atención y desarrollo en la infancia para los niños y niñas", dijo el tenista.

Su madre, Dijana, calificó de "inhumanas" las condiciones en las que se encuentra su hijo desde el pasado jueves, aislado, y denunció que "solo le dan almuerzo y cena, pero no desayuno". "No puede abandonar la habitación, que no tiene una ventana normal. Lo único que puede hacer es mirar las paredes", se quejó.