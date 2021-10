"Dolores Vázquez sigue esperando una disculpa del Estado por haberle destrozado la vida"

La mujer condenada injustamente por el asesinato de Rocío Wanninkhof habla 20 años después en un documental de HBO Max

Toñi Moreno cuenta cómo la convenció para entrevistarla y cómo se encuentra ahora, tras el estreno

El documental saca a la luz cómo es realmente Dolores y su relación con la madre de la víctima, que sigue dudando de su inocencia

"Yo siempre he creído en la justicia, pero ese día dejé de creer". Es una de las frases más impactantes de Dolores Vázquez, la mujer injustamente condenada, pasando 519 días en la cárcel, por el asesinato de Rocío Wanninkhof que en realidad cometió Tony Alexander King.

Cuando se cumplen 20 años de uno de los mayores fallos judiciales de nuestro país, Dolores Vázquez habla por primera vez en el documental Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof que estrenó este martes la nueva plataforma HBO Max. Seis episodios en total de los que ya están disponibles los tres primeros:

Es una producción de Unicorn, la compañía de Ana Rosa Quintana que dirige Xelo Montesinos, pero la persona que consiguió convencer a Dolores Vázquez para que hablara fue Toñi Moreno. La presentadora tenía entonces 26 años y era una de las reporteras que cubría el caso en Málaga para Andalucía Directo. Estableció una amistad personal con Dolores Vázquez que le ha permitido acceder a ella, dos décadas después, para que cuente por primera vez cómo vivió aquella pesadilla y cómo se encuentra ahora.

Toñi Moreno visita estos días distintos programas de Mediaset para contar detalles del documental, en el que ella misma entrevista a Dolores Vázquez.

"Yo misma pensaba que Dolores era culpable"

La presentadora reconoce que ella misma tenía prejuicios y al principió pensó que Dolores era culpable, porque "empatizaba con el dolor de una madre que había perdido a su hija". "Pero a medida que avanzaba el juicio, me di cuenta de que no había ninguna prueba contra ella, ni siquiera consiguieron situarla en la escena del crimen".

"Fue un claro caso de lesbofobia"

En su opinión, Dolores fue víctima de una cadena de errores judiciales, de un juicio mediático paralelo y de la lesbofobia de la sociedad en aquella época (1999), tras conocerse que Dolores y Alicia Hornos, la madre de la víctima, habían sido pareja. "En aquella época una relación sentimental entre dos mujeres estaba muy mal vista, pero eso no la hace culpable de un delito de asesinato". "Se hablaba de que hacía yudo como algo peyorativo, que tenía rasgos machorros, en definitiva, se creó la figura de la lesbiana perversa", dijo en Cuatro al día.

"Su carácter introvertido la perjudicó"

Toñi Moreno reconoce que “el carácter de Dolores la perjudicó en el juicio”. “Yo misma, cuando la vi pensé ‘tiene que ser culpable’”, dice al respecto de la frialdad que mostró cuando fue detenida y en el juicio. “No estaba cómoda, eso no lo entendimos en su momento. Ahora todavía le cuesta hablar de sus sentimientos, es una manera de ser pero eso no la convierte en una asesina”, dice Toñi Moreno, que considera que “los periodistas tuvimos mucho que ver en esta injusticia y todos debemos hacer autocrítica para que no vuelva a suceder”, ha dicho hoy en el El programa de Ana Rosa:

“Dolores es una persona muy tímida, muy para adentro, hasta entonces no le había contado a nadie su orientación sexual, era entendible que no quisiera hablar de su vida privada”. Incluso ahora, Dolores cuenta que nunca se consideró a sí misma “lesbiana”. “Siempre han sido las mujeres las que me han buscado a mí”.

¿Cómo está ahora Dolores Vázquez?

Dolores Vázquez tuvo que marcharse a su ciudad natal, Betanzos (A Coruña) donde vive con su hermana. Tuvo que vender su casa en Mijas (Málaga) para pagar a sus abogados. Hace 20 años tenía una vida acomodada, con trabajos como el directora de hotel por su inglés fluido adquirido cuando de niña estuvo viviendo en Inglaterra con su familia. Ahora no tiene trabajo ni pensión porque apenas cotizó, y vive de una ayuda de 300 euros mensuales.

"Fue impactante encontrarme a una mujer que no lo había superado"

Después de 13 años sin verse, Toñi Moreno fue a buscarla allí con el equipo de Unicorn para proponerle hacer el documental. “Fue impactante, me la encontré muy triste, una señora que sigue anclada en el momento de la detención, que no lo había superado, no ha podido volver a trabajar ni rehacer su vida”. “Todavía nota los codazos cuando va por la calle”, le ha contado a Toñi Moreno. “He perdido mucho, lo he perdido todo”, dice Dolores en el documental.

"Dolores no ha visto ni verá el documental, sigue teniendo fobia a las cámaras"

La presentadora ha hablado hoy con ella para conocer su reacción al documental. “No lo ha visto ni lo va a ver, porque no quiere recordar. Me ha dicho ‘no sé lo que me va a pasar, pero tengo fobia al objetivo’”, le ha dicho de su aversión a las cámaras desde que la detuvieron en directo:

¿Por qué se acusó a Dolores Vázquez?

Los investigadores tenían inicialmente a muchos sospechosos, entre ellos Toni, el novio de Rocío Wanninkhof, unos tíos de la familia en cuya casa de Marbella fue encontrado el cadáver o un amigo que se ofreció en los medios a dar una recompensa a quien la encontrara. Pero todos tenían una coartada fuerte salvo Dolores. La noche del crimen estuvo cuidando a su madre impedida y a una sobrina de dos años, que no pudieron atestiguar si no hubiera salido en algún momento.

La fotografía de la matrícula del coche de Dolores en la calle donde tuvo lugar el crimen y otros indicios hicieron que la investigación derivase hacia Dolores como única sospechosa. En el documental se deja caer que el equipo de investigadores destinado en Málaga para esclarecer el crimen, uno de los mejores de España, se veía presionado mediáticamente para encontrar rápidamente algún sospechoso.

Así es como Dolores Vázquez pasó de la noche a la mañana a ser la enemiga pública de España. “No eran indicios, eran solo conjeturas”, defiende Toñi Moreno. El abogado de Dolores Vázquez llega a decir en el documental que uno de los guardias civiles le dijo que sabía que era culpable porque “así me lo dice el corazón”. La propia Dolores cuenta que fue presionada de tal forma que llegó a dudar de si “realmente lo había hecho pero mi mente lo hubiera olvidado como defensa”.

El móvil, la venganza por una ruptura sentimental

El móvil del crimen para los investigadores era la “venganza” contra la madre por la ruptura de la relación y la presunta enemistad de la sospechosa con la víctima, algo que Dolores desmiente en el documental, asegurando que “Alicia se enamoró de mí, pero yo no, y tanto Rocío como su hermana eran como dos hijas para mí”.

El juez no tuvo en cuenta los argumentos de la defensa de Dolores Vázquez, como dos llamadas telefónicas que la situaban en su casa en el tramo horario donde tuvo lugar el asesinato o que “fuera difícil de creer que tuviera tiempo entre esas dos llamadas de ir a buscar a Rocío, saber dónde estaba, matarla y trasladarla a Marbella para depositar allí el cuerpo”, recuerda Toñi Moreno.

Los errores que cometió la justicia

Entre los errores que se cometieron estuvo el despreciar la colilla encontrada en el lugar del crimen con ADN masculino o el aviso de la Interpol de que se buscaba en la zona a un agresor de menores. La coincidencia de ADN de aquella colilla con el de Tony Alexander King, el asesino del crimen posterior a Sonia Carabantes, fue la prueba irrefutable de que él era el asesino y no Dolores Vázquez.

Alicia Hornos sigue pensando que Dolores “tuvo algo que ver”

Dolores cuenta que no entendía “cómo Alicia podía creer que fui yo, sabiendo el cariño que le tenía a su hija”. Ella mantiene que Alicia “fue engañada y que en el fondo de su ser no se lo creía”.

En la condena social a Dolores Vázquez influyó que la propia madre de la víctima, Alicia Hornos, la acusara directamente al creerse la versión de la Guardia Civil. “Que maten a una hija es algo horroroso. Si te dicen que hay una culpable, te agarras a eso”, explica Toñi.

¿Habrá un cara a cara entre Dolores y Alicia?

Alicia Hornos también es entrevistada en el documental. A día de hoy sigue pensando que la que fue su mejor amiga y pareja sentimental tuvo algo que ver en el crimen, aunque dice algo relevante: “Si se sienta conmigo y me dice que ella es inocente, sabré si dice la verdad”. Dolores Vázquez dice no tener problema en sentarse con ella pero tampoco “necesitarlo”.

Dolores “no tiene rencor” pero aún espera una disculpa e indemnización del Estado

“Espero que el documental le haya servido para dar un paso adelante, para despojarse de todo y recuperar su vida”, confía Toñi Moreno. “No tiene rencor pero si se ha quedado esperando una disculpa de los investigadores. Todos nos equivocamos (jueces, periodistas…) pero ella fue la víctima. Le han reventado la vida. Esperaba una disculpa por parte del Estado y una indemnización que nunca le ha llegado”.

Dani Montero, colaborador de Ana Rosa y NIUS y experto en sucesos, ha explicado que “cuando hay un error de la justicia, la responsabilidad tiende a expandirse y nadie la asume”.

"Espero que esto sirva al menos para restituir su honor"