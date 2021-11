Drake se gastó un millón en un club de striptease un día después de la tragedia en el concierto de Houston

No obstante, Travis Scott "no sabía" en ese momento que hubiera víctimas mortales , un hecho del que tuvo constancia después en la fiesta.

"Travis no conocía la gravedad de la situación cuando llegó a la fiesta , en cuanto al momento, esto sigue siendo consistente con el hecho de que nadie, incluida la policía, había confirmado públicamente la gravedad de los hechos que habían tenido lugar", aseguró la misma fuente a TMZ. Tanto Drake como Scott abandonaron la celebración cuando se enteraron de las muertes.

Una información que también relatan otras fuente al diario británico The Sun: "Todos sabían que la gente moría, pero no se tomó tan en serio porque algunos pensaron que eran muertes por drogas, no se dieron cuenta".