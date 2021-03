Edurne y David de Gea ya son padres de su primera hija, Yanay: el significado del nombre

La noticia del nacimiento de Yanay , que ya cuenta con más de 140.000 'me gusta' en la cuenta de De Gea, y 34.000 en la de Edurne , llena de felicidad a la pareja tras diez años de relación .

¿Cómo se conocieron Edurne y De Gea?

"Aún recuerdo dónde me diste aquel beso por primera vez" , escribía la cantante en sus redes sociales, con motivo de su noveno aniversario, hace un año.

¿Boda? "Ya veremos"

Recientemente, en el programa Got Talent en el que la artista ejerce de juez, su compañera Paz Padilla le preguntó cuando se iban a casar , que quería ir de boda. Entre risas, la cantante respondió: "Bueno, ya veremos…".

Edurne le dedicó una canción de su último disco

Edurne lanzó un nuevo álbum este 2020, Catarsis, con once canciones, una de ellas dedicada a su pareja y padre de su hijo. Con el nombre de Tal vez, la artista relata su historia de amor con el futbolista con frases como "tal vez viniste para quedarte aquí", "ya no quiero buscarte, prefiero encontrarte" o "necesité un día para oír tu nombre y para olvidarlo me haría falta un mes".