Elliot Page, portada de Time en su primera entrevista como transgénero: "Ahora soy plenamente yo"

"La emoción y gratitud se mezcla con mucho miedo y ansiedad"

Su madre le dejó cortarse el pelo con 9 años: "Quería ser un niño"

Consiguió que le dejaran jugar en el equipo de fútbol masculino

Page jugó fútbol competitivo y recuerda la agonía cuando le dijeron que tendría que jugar en el equipo femenino , una vez que dejara de formar parte de los equipos mixtos. Después de una apelación, se le permitió a Page jugar con los niños durante un año más. El actor hizo varias películas en las que tuvo que dejarse otra vez el pelo largo y no pudo cortárselo de nuevo hasta los 16 años, cuando hizo Mouth to Mouth donde interpretó a una joven anarquista. Esa vez se lo afeitó por completo y los niños de su escuela secundaria se burlaron de él, aunque él se sentía a gusto. Pero su felicidad duró poco ya que para Hard Candy (2005), le pidieron que volviera su cabello. Dos años después llegaría Juno, la película que con 21 años le dio la fama además de nominaciones al Oscar, BAFTA y Globos de Oro.

Tuvo depresión y ansiedad y pensó dejar la actuación

En la época posterior en que hizo taquillazos como X-Men: The Last Stand o Inception, Page sufría depresión, ansiedad y ataques de pánico. "No sabía cómo explicarle a la gente que aunque yo era actor, ponerme una camiseta cortada para una mujer me hacía sentir tan mal, como disfrazado". Y llegó a plantearse dejar la interpretación.



Su primer momento de liberación llegó en 2014, al declararse gay por primera vez, en un emotivo discurso en una conferencia de la Campaña de Derechos Humanos en el que denunció los "estereotipos generalizados sobre la masculinidad y la feminidad" en el cine "que definen cómo se supone que debemos actuar, vestirnos y hablar".