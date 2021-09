Las series, actores y actrices que ganarán el Emmy, según las casas de apuestas

Aunque faltan aún tres días para la gala de esta 73 edición que tendrá lugar en Los Ángeles, parece que la suerte ya está echada. Según las casas de apuestas consultadas por NIUS, será la noche de The Crown (drama), Ted Lasso (comedia), Gambito de Dama (miniserie) y Kate Winslet (Mare of Easttown).

The Crown reinará previsiblemente sobre The Mandalorian en los apartados principales . La serie de Disney ambientada en el universo de Star Wars, la segunda más nominada este año (24), ya tiene siete estatuillas en apartados menores, y fue una de las triunfadoras de los recientes Emmy técnicos, pero parece que tendrá que esperar para llevarse el galardón principal que ansían sus fans.

The Crown se llevará , si se cumplen las quinielas, al menos cuatro grandes premios: el de mejor drama , mejor actriz (Emma Corrin por su papel de Diana de Gales) , mejor actor (Josh O’Connor como el príncipe Carlos) y mejor actriz de reparto (Gillian Anderson como Margaret Thatcher).

Gillian Anderson (Sex Education) acaricia su segundo Emmy (el primero lo ganó por Expediente X) a mejor actriz secundaria por su gran interpretación de ex primera ministra del Reino Unido apodada como la 'dama de hierro'. La veterana Ann Dowd (la tía Lydia en El cuento de la criada) es la segunda actriz mejor mejor posicionada en las apuestas en este apartado.

La cantante y actriz estadounidense marcaría un hito similar al conseguido hace dos años por el actor de su misma serie, Billy Porter, cuando se convirtió en el primer hombre negro y gay que lograba un Emmy. Y quién sabe si este domingo se llevará el segundo, ya que es el mejor posicionado en las apuestas después de Josh O’Connor (The Crown)

En lo que respecta a drama, sí se espera que a The Crown le quiten el trono en el apartado de mejor actor secundario. Aunque Tobias Menzies (el duque de Edimburgo) y Giancarlo Exposito (The Mandalorian) tienen muchas opciones, las apuestas dan por vencedor a Michael K. Williams, el actor de The Wire recientemente fallecido, que se llevaría el Emmy post mortem por Territorio Lovecraft (HBO), en el papel del padre desaparecido al que se busca por todo Estados Unidos en esta serie ambientada en los años 50.