La emoción de Amelia, la niña ucraniana que cantó 'Let it go' de Frozen en un refugio de Kiev

Una niña ucraniana llamada Amelia canta 'Let it go ', la canción más conocida de la película 'Frozen', en un refugio antiaéreo de Kiev . Es uno de los vídeos más compartidos en las redes sociales en las últimas horas, como una muestra de apoyo a los refugiados y a las víctimas civiles en el conflicto.

El vídeo fue grabado por Marta Smekhova, que asegura contaba con el permiso de los padres de la menor. La lírica está en su lengua materna pero la melodía es conocida por niños y padres de todo el mundo. La letra en castellano recita: " Soy la reina en un reino de aislamiento y soledad. El viento aúlla y se cuela en mi interior. Lo quise contener pero se escapó. No dejes que sepan de ti. Que no entren, siempre me dijo a mí. No has de sentir, no han de saber. ¿Ya qué más da?. Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener. Suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que perder".