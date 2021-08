La empresa que mata moscas a cañonazos: pistolas de sal para acabar con los insectos

Desde pequeño Lorenzo Maggiore odia a las moscas, no le gustaba nada ver como se posaban sobre la suciedad y luego en su comida, así que a modo de tirachinas con una goma intentaba acabar con ellas. Hoy Lorenzo tiene más de 50 años y ha creado todo un imperio para acabar con los insectos que le molestaban cuando era un niño.

Su empresa fabrica armas simuladas que no solo sirven para matar moscas, también acaban con cucarachas, avispas, escorpiones y otros insectos de similar tamaño, pero advierten... no se debe disparar nunca contra mariposas. También advierten, no es un juguete, así que solo pueden usarlo adultos.