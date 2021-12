Vuelve Anthony Blake: "Mi superpoder es la intuición y el conocimiento de la mente humana"

Entrevistamos al famoso mago mentalista, que regresa a los escenarios y se estrena como 'coach' con su método de superación personal

Nos cuenta la "ciencia" que hay detrás del poder de la mente y cómo podemos potenciarlo

Nos aclara qué pasó realmente el día que acertó el Gordo de Navidad, y la nueva "barbaridad" que prepara por el 20 aniversario

Anthony Blake te adivina el número del 1 al 1000 que estás pensando sin que lo escribas en un papel. Consigue que muevas un péndulo con la fuerza de tu mente. O es capaz de saber, con los ojos vendados, el objeto que tienes en tu mano. Incluso hubo un año que acertó el Gordo de la Lotería de Navidad, en un polémico número televisivo en el que se dijo que tenía de cómplice a un enano, algo que él siempre negó y ahora nos explica qué pasó realmente. Reconoce que es un “farsante” de la imaginación. Pero lo suyo no es un poder paranormal. Su único don es la “intuición”, su sabiduría de la psicología humana, y mucha técnica detrás.

José Luis González Panizo (su nombre real) es uno de los magos españoles más conocidos desde que la televisión lo hizo popular en los años 90. Pupilo de Uri Geller, está considerado como uno de los mejores mentalistas del mundo. El asturiano de 66 años vuelve ahora a los escenarios de España, y también se estrena como coach con el "Método Blake", su técnica personal aprendida en 40 años de profesión para mejorar el estado emocional a través del poder de la mente.

Pregunta. ¿Quién es Anthony Blake? ¿Un mago, un mentalista, un ilusionista o un adivino?

Respuesta. En una palabra, mentalista. El mentalismo es la parte más intelectual del mundo de la magia. Yo creo ilusiones, pero ilusiones mentales, no físicas u ópticas como hacen el resto de los magos. Yo no cambio una carta de lugar o corto a una mujer en tres partes. Yo miro a los ojos y digo "creo que estás pensando en eso’" y tú me dices "sí". Esa es la ilusión que yo creo.

Los mentalistas tenemos intuición y una capacidad innata de leer la comunicación no verbal

P. O sea, que no tienes ningún 'superpoder' especial…

R. No, no tengo poderes mentales especiales, ni falta que me hacen. Pero sí tengo algo que tenemos todos los seres humanos, que es la intuición. Y muchas veces se confunde la intuición con lo paranormal. He conocido a muchos echadores de cartas, que creen que tienen facultades, cuando lo que tienen es una capacidad innata de lectura de la comunicación no verbal. ¿A ti no te ha pasado llegar a casa, que te mire tu madre o tu pareja, y sin decirle nada, te diga "¿qué te pasa?", porque lo ella lo sabe, te ve con el paso cambiado.

P. Cuando adivinas un número entre el 1 y el 1000 que piensa una persona de tu público, como me ocurrió a mí (el 35), ¿es intuición?

R. No. Como digo, el mentalismo es la rama más intelectual de la magia. En la magia hay técnica, puesta en escena y conocimiento del espectador, que en mi caso, es más alto que el de otros muchos magos. Porque yo trabajo en territorios muy resbaladizos, tengo que ser muy cuidadoso para no ofender, me guío de la intuición para que las cosas ocurran como tienen que ocurrir. Pero la técnica es muy personal, no te la puedo contar, tendría que matarte a continuación (Risas).

P. A veces se confunde el mentalismo con la videncia, ¿tienen algo en común?

R. No, yo solo fui vidente a los seis meses, cuando tenía dos dientes (bidente). Que yo pueda percibir mucho de la gente por su comunicación no verbal, no tiene nada que ver con la videncia. Mi técnica es un estudio muy profundo de la personalidad humana.

P. ¿No hay nada de ciencia en el mentalismo?

R. Hay muchísima ciencia. Pero una ciencia aplicada de forma diferente. La magia es física, química, técnica, habilidad, es la suma de todas estas cosas. Un cirujano no solo se basa en la ciencia, son sus manos. Por supuesto que hay ciencia en el mentalismo, la del conocimiento de la psicología, la rama de las humanidades. Yo aprendo mucho de la gente, de todos los detalles vividos en un espectáculo. Después de una función me quedo 15 minutos en el camerino anotando todo lo que me ha pasado con el público. El primer critico conmigo mismo soy yo.

No se ha demostrado científicamente que exista la telepatía

P. ¿Tampoco existe la telepatía?

R. Yo creo que no. Los primeros interesados en saber si existe la telepatía, el espiritismo o la telequinesia, son los científicos. Pero no hay ciencia detrás de la telepatía, hoy por hoy no hay forma de demostrar que exista. Tampoco se ha probado lo contrario. Yo creo que a veces puedes conectar con personas muy particulares. Cuantas veces no has ido a una fiesta con tu pareja, estáis lejos pero te encuentras con los ojos y sabes lo que está pensando el otro…

P. ¿Cuál es tu don, entonces?

R. Mi don es estudiar, trabajar y ensayar mucho. Lo que decía Picasso, de “si la inspiración existe, que me coja trabajando”, es verdad.

P. ¿Dónde se estudia el mentalismo? ¿Cómo te documentas?

R. Yo tengo libros de los años 10 y 20 del siglo pasado. Me formo en círculos particulares. Estoy en el Psychic Entertainers Association, somos solo 300 miembros en el mundo. Tenemos que morir alguno para que entre otro. Nos pasamos información, libros de esos años, me documento ahí y luego lo traslado a la actualidad.

P. Pero al final, son los trucos de toda la vida: el péndulo, las cucharillas…

R. Yo intento buscar un punto de originalidad en la forma de presentarlos. Siempre digo que no me importa que hagan mis números, ¡pero que no me copien el guion!, que es lo importante.

La clave del péndulo: "Las ideas producen movimientos"

P. ¿Cómo es posible que la mente mueva un péndulo?

R. Eso es la ideomotricidad. Las ideas producen movimientos. Si vas por la calle y piensas “me voy a tropezar”, te puedo asegurar que te das una costalada de tamaño descomunal.

P. ¿Cómo eliges a los voluntarios? ¿Es como la hipnosis, que deben estar predispuestos?

R. Yo pido un voluntario. Cuando esa persona se levanta, con solo verle caminar ya me está contando la mitad de su vida. Luego tengo que hacer que se sienta cómodo. Si se viene arriba, le toreo, y si se hunde por timidez, le tranquilizo, usando mucha psicología.

P. Siempre se dice que los magos tenéis comprados a los voluntarios, que son cómplices…

R. No tiene sentido. No me daría el sueldo para pagarles (risas).

Es falso que me ayudara un enano a acertar el Gordo de Navidad, se lo inventaron

P. ¿Cuál ha sido el número más sorprendente de tu carrera?

R. Cuando adiviné el número de la Lotería, en el año 2002.

P. Pero eso fue muy polémico, te acusaron de tener a un enano escondido en la urna, que hizo el cambiazo del número después del sorteo…

R. ¿Tu crees que esa es la verdad?

P. No lo sé. ¿No había un enano? Explícamelo…

R. Esa historia se contó sesgada. Yo tenía un presupuesto para el número que fue aprobado por Antena 3. Había una parte que no estaba detallada, porque era la del truco. Era donde yo tenía que conectar con las personas que me ayudarían a montar la historia. Nos hacía gracia y lo llamábamos “fondos reservados”. El productor delegado quería saber a quién y dónde iba ese dinero, pero no se lo dijeron.

Llegamos al día de la famosa historia. Todo salió perfecto. Acerté el número: el 8103.

Al poco tiempo me llamó un periodista y me dijo que Antena 3 le había contado el secreto, que había un enano. Yo le expliqué la verdad, que ¡cómo iba a tener a un enano!, bromeando sobre cómo le daría de comer por una rendija, si ahí no cabía una persona. Pero no me creyó, insistía en que tenía una entrevista con el supuesto enano. Y yo le decía, ‘ah, pues preséntamelo y así le conozco’. Nunca salió porque no existía. El truco era mucho más sofisticado, elaborado y divertido que todo eso. Creo que lo del enano se lo inventó el productor, porque le daba rabia no poder conocer a dónde iba el dinero. Pero qué bien que haya ocurrido todo eso, porque ya han pasado 19 años y se sigue hablando de ello. No ha habido campaña de publicidad más rentable y larga que la historia del enano. Viva el enano.

P. ¿Pero no fue una publicidad negativa en su momento?

R. No, la publicidad nunca es negativa.

Es cierto que soy un farsante, creo ilusiones mentales

P. La prensa te presentaba como un farsante, al haberse descubierto el truco…

R. Es que soy un farsante. Pero lo mío no son trucos, eso es lo que nos hacen los políticos. Yo hago efectos mágicos. Es obvio que no adiviné el número. Era la primera vez que se jugaba en euros, ¡50 millones! Si yo hubiera sabido cuál iba a ser el número, lo habría comprado. Fue un acto de provocación, y después de tantos años, me siguen preguntando por ello. ¿No es maravilloso?

Estudié Medicina pero una crisis personal me hizo dejarlo por la magia

P. ¿Cómo pasaste de ser José Luis González Panizo a Anthony Blake?

R. Con 15 años ya hacía mis pequeñas exhibiciones en Gijón, pasábamos la gorra y nos íbamos a gastar el dinero a una pastelería. Mi tío le decía a mi madre: “este chiquillo tiene modales”. Entonces se emitía una serie, El mago, con Bill Bixby. Su personaje se llamaba Mr.Dorian pero su nombre de calle era Anthony Blake, que me pareció más musical.

P. ¿Qué te hizo cambiar la Medicina por la magia?

R. No acabé la carrera, me quedan seis asignaturas. Cuando llegaban los exámenes me daba cuenta de que estaba más interesado en prepararme un número de magia que en aprobar. Recordé que había hecho meditación años atrás, y lo dejé para centrarme en el mentalismo. Cuando se lo dije a mi madre se llevó un disgusto. “¿Prefieres ser titiritero que médico?”, me dijo. Pues sí, y fue la decisión más acertada de mi vida. Si no hubiera sido mago, hubiera sido médico, y creo que bueno, porque empatizo con la gente. Hubiera sido un buen oyente del paciente.

Me vino Dios a ver el día que Chicho Ibáñez Serrador me llamó para el 'Un, dos, tres'

P. ¿Cómo das el salto a televisión?

R. Estuve unos años haciendo números por el Norte de España, hasta que me vine a Madrid, donde conocí a Juan Tamariz, Pepe Carroll… Y un buen día me vino Dios a ver, cuando un productor me dijo que Chicho Ibáñez Serrador quería que trabajara en el Un, dos, tres (TVE), el programa más importante de la época. De ahí pasé a otros programas como De domingo a domingo o Crónicas Marcianas (Telecinco).

P. A lo largo de tu carrera has actuado para políticos, empresarios y jefes de Estado. ¿A quién sorprendiste más?

R. He actuado para presidentes de Ecuador y de Chile. Y ante jeques árabes en Marbella. Recuerdo que les preguntaba si creían en la telepatía y me decían que “creían en Dios”. Son situaciones de las que vas aprendiendo. También he hecho espectáculos en los que estaban Felipe González y su mujer, Mariano Rajoy, o recientemente, el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

P. ¿Sacaste a alguno al escenario?

R. No, porque yo no quería, salvo que ellos se ofrecieran. Recuerdo un espectáculo en el que estaba Josep Piqué, cuando era ministro de Asuntos Exteriores. Era una reunión de empresarios, ninguno quería salir, salvo él. Le leí el pensamiento, el número salió estupendo y luego todos querían participar.

Uri Geller me marcó y nos abrió las puertas del mentalismo a todos

P. ¿Quién fue tu maestro en el mentalismo?

R. Uri Geller fue el que me marcó y nos abrió las puertas a todos. Cuando llego a España yo era un chiquillo y ya jugaba a imitarle arreglando la minipimer [batidora] en casa que no funcionaba. Le conocí en una gala, y me hizo gracia que lo primero que me dijera es que me sentara muy lejos de él, porque no le dejaba trabajar bien. Era evidente que no quería que un mago se pusiera cerca y descubriera sus trucos.

P. Aún seguimos sin saber cómo conseguís doblar las cucharillas…

R. Por supuesto que hay ciencia detrás de lo de las cucharillas, pero la explicación no interesa porque se acaba la magia. Hay que mantener la ilusión.

P. ¿Quiénes son tus referentes actuales en el mentalismo, los sucesores de Uri Geller?

R. No es por ser vanidoso, pero oficialmente estoy considerado como uno de los cinco mejores mentalistas del mundo. Según Juan Tamariz, soy el mejor. (risas). Hay muchos ahora que se están haciendo famosos en redes sociales, como un italiano, Luca Volpe. Hay uno muy bueno estadounidense, Max Mayor. Y hay dos que a mí me tienen enamorado, que además son amigos, el israelí Lior Manor y el americano Marc Salem.

P. ¿Hay buen rollo o rivalidad entre magos?

R. Hay muy buen rollo. Después, por dentro es otra historia, pero por fuera estamos muy unidos y nos apoyamos mucho los unos a los otros. Intercambiamos enseñanzas, porque esto tiene que continuar, no puede morir con cada uno.

¿Por qué hay menos mujeres mentalistas si son más intuitivas que los hombres?

P. Si el mentalismo es intuición, y dicen que las mujeres de eso tenemos mucho, ¿por qué apenas hay mujeres mentalistas?

R. Por la misma razón que hay pocas mujeres magas. Siempre ha habido un punto de machismo. Y una mujer artista, de cara al público, siempre es más vulnerable. Desgraciadamente, conozco a una hondureña y una colombiana muy buenas que siempre me dicen que después de la función los hombres se le acercan para tirarle los tejos. Los hombres manejamos eso mejor, por ejemplo. En España ahora hay una mentalista emergente que tiene muy buena pinta, me encantaría conocerla, y si ella quiere, estaría encantado de echarle una mano para manejar esas situaciones desagradables.

En el 'método Blake' enseño todo lo que he aprendido para superar momentos difíciles

P. Ahora debutas como “coach” con el “método Blake”. ¿Qué es?

R. Es un sistema en el que cuento a la gente lo que he aprendido en 40 años de profesión, sobre todo en momentos difíciles y absurdos de mi vida, para no perder la ilusión. Ayudo a superar la ansiedad, el estrés, el miedo, la falta de sueño, la inseguridad o la angustia. El método Blake lo que a mí me ha funcionado para ser más creativo, para encajar las cosas o saber decir "no". Se trata de aprender a conocerte, quererte y tener criterio, a ser tú mismo y manejar las circunstancias con asertividad, en base a todo el conocimiento que tú ya tienes dentro. Enseño una técnica de memoria, cómo funciona el péndulo, que se mete en tu subconsciente y te ayuda a tomar decisiones, sacando las respuestas que tenemos dentro de nosotros y no queremos ver. Pero cuidado con la pregunta que haces, porque igual no te gusta la respuesta…

P. ¿Cuál es tu próximo reto en el mentalismo? ¿Hay algo que se te resista?

R. En 2002 hice una barbaridad, adivinar el gordo de la Lotería. Para 2022, cuando se cumplirán 20 años, tengo pensado hacer otra locura, un reto similar, que no tendrá que ver con la lotería. Pero no te voy a dar pistas todavía porque me lo copian (risas).

P. ¿No te atreves a adivinar el Gordo de la Lotería de este año?