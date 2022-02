Carlos Latre y su prodigioso cerebro al servicio de la ciencia: "Me fascina poder ayudar a la gente"

Hablamos con el imitador tras saberse que su don innato es analizado por científicos de la Universidad de Málaga

"No soy superdotado, pero tengo una habilidad diferente". "Pablo Casado y Abascal son los que más se me resisten"

El Dr. Berthier nos explica la investigación y curiosidades en este campo: "Los hombres son mejores imitadores que las mujeres"

Que Carlos Latre tiene un don excepcional no es ningún secreto. Solo alguien con un talento prodigioso es capaz de imitar a la perfección a más de 600 personajes. Pero lo que no imaginábamos es que la habilidad extraordinaria para reproducir voces de uno de los mejores imitadores españoles pudiera ser de utilidad fuera del mundo del espectáculo.



Su cerebro es objeto de un estudio de científicos de la Universidad de Málaga. La noticia, que al principio “parece de cachondeo, y ha sido objeto de memes”, como reconoce a NIUS el propio Latre -el primer sorprendido cuando le ofrecieron participar en esta investigación-, es en realidad "algo muy serio y fascinante, que puede ayudar a muchas personas y a mí mismo para conocerme mejor”.

Para entender mejor en qué consiste esta novedosa iniciativa científica, hablamos con el imitador, actor y humorista de 43 años, que en marzo arranca su gira con el espectáculo One Man Show, y con el Doctor al mando del estudio de su cerebro, el catedrático de Neurología Marcelo Berthier, investigador principal de la Unidad de Neurología Cognitiva y Afasia (UNCA) de la universidad malagueña.

Pregunta: ¿Cómo reaccionaste cuando supiste que tu cerebro iba a ser investigado?

Carlos Latre: Cuando me llamó el Dr. Berthier, al que entonces no conocía de nada, le dije ‘¿pero, qué es esto?’. Entiendo que a la gente al principio le pareciera una noticia de cachondeo, “van a analizar el cerebro de Carlos Latre”, ¿cómo?, ¿qué me estas contando? Ha despertado mucha curiosidad e incluso memes. Pero cuando me lo explicaron, vi que es más serio de lo que parece. Me dijeron que creían que la investigación de mi habilidad, además de artículos científicos, puede ayudar en el futuro a desarrollar terapias para gente con problemas de comunicación, neurológicos, de afasia, autismo, sordomudas… Y eso me pareció fascinante. Primero por la posibilidad de ayudar a otra gente, y segundo, por conocerme más a mí mismo. Yo soy muy curioso por naturaleza respecto a mi formación, y esto me pareció una manera maravillosa de saber qué es lo que está pasando ahí dentro de mi cabeza.

Dr. Berthier: Nosotros trabajamos desde hace bastantes años en acento, imitación, repetición... Tuve la oportunidad de conocer a Carlos Latre, que desde el punto de vista de nuestra investigación, es una gema. Es el imitador que más personajes hace (más de 600). Contacté con él, le pareció interesante el proyecto y aceptó venir a nuestra unidad en Málaga.

P: ¿Qué pruebas han realizado ya y en qué consisten?

C.L.: Estamos aún al principio del camino. Hemos hecho pruebas neurológicas, una resonancia magnética nuclear, pruebas cognitivas, de memoria, visuales, auditivas, de inteligencia... Eso lo comparan con otros 25 individuos, algunos predispuestos a hacer imitaciones, como yo, y otros normales.

D.B: Ha estado dos días con nosotros. Hemos hecho una valoración cognitiva muy exhaustiva, de observación, imitación, repetición y otras funciones. Y una resonancia magnética funcional, con muchísimos tipos de estímulos, para mirar el volumen de la corteza cerebral, conexión, etc. Se realizan muchas pruebas imitando a personajes que conoce, que no conoce, mientras él se escucha a sí mismo.

No soy superdotado, solo tengo una capacidad de observación y memoria superior a la media

P: ¿Es Carlos Latre un superdotado?

C.L: No, no no, (risas). No es una prueba de inteligencia como tal, sino de comunicación y aspectos neurológicos. Lo que tengo es una gran capacidad de observación y una memoria auditiva y visual muy desarrollada durante muchos años dedicándome a esto, y superior a la media en el estudio.

D.B.: Es una persona con un talento especial, que no es habitual. Lo que más hemos evaluado es la función que tiene que ver con su talento.

P: ¿Qué esperan encontrar en la investigación?

D.B: Sabemos que hay una parte del habla que tiene que ver con aspectos del acento y otro tipo de redes neuronales. Lo que nos interesa saber es si cuando él imita a personajes muy dispares, hay diferencias en el cerebro. O si él utiliza el mismo sistema para imitar a Boris Izaguirre y a Mariano Rajoy, por ejemplo, que no tienen nada que ver desde el punto de vista lingüístico.

No sabemos por qué los hombres son mejores imitadores que las mujeres

Carlos Latre solo va a imitar a hombres. En este estudio no hay mujeres. Porque posiblemente hagamos algo con mujeres en un futuro. Es que la organización cerebral de los hombres y las mujeres es muy diferente. Los varones son mejores imitadores que las hembras. Las mujeres son mucho más verbales, más hábiles lingüísticamente, pero no sabemos por qué los hombres son mejores imitadores. Hay estudios en Europa, como el de la doctora Susanne Reiterer, que ha demostrado que los varones imitan mejor los fonemas. Yo he hecho una lista de imitadores en España conocidos y hay 20 hombres por 3 mujeres. Puede ser algo cultural, pero no tenemos la respuesta, y por eso pensamos que es interesante.

Para el estudio de Carlos Latre han trabajado cinco coinvestigadoras y un profesor de la universidad de Barcelona y un lingüista. En mi unidad, el 80% de las personas son mujeres.

Ya hemos descubierto una diferencia en mi cerebro: cuando imito uso los dos hemisferios

P: ¿Qué se ha descubierto ya en la investigación?

C.L.: Ya nos ha sorprendido algo. Por ejemplo, que a la hora de hacer personajes, hay una especie de bilateralidad manifiesta. La gente, cuando habla, utiliza sobre todo la parte izquierda del cerebro, y para imaginar, la derecha. Yo cuando imito, utilizo las dos hemisferios cerebrales a la vez, se activan al mismo tiempo. Eso ya es una diferencia.

D.B.: Él tiene una activación bilateral, muy robusta, muy importante. En una persona diestra, como es Carlos, se activa más el hemisferio izquierdo, pero el derecho también. Lo que esperamos encontrar, lo que hipotetizamos, es que Carlos va a tener una mayor actividad bilateral que los sujetos control. Esto nos permitirá identificar áreas centrales hasta ahora poco exploradas y que pueden ser de interés en distintas áreas.

Pablo Casado y Santiago Abascal son las imitaciones más difíciles

P: ¿Qué imitaciones disfrutas más?

C.L.: Siempre me piden a Boris Izaguirre. A mí me gustan también mucho los cantantes, Julio Iglesias, Andrés Calamaro, Sabina, Serrat..., soy muy cantarín (risas). De hecho, de momento nos hemos centrado en el habla, pero luego iremos también a la parte de la música, las imitaciones cantadas, que también tiene una implicación neurológica. Esto no ha hecho más que empezar.

P: ¿Y las que más se te resisten?

C.L.: Muchas, a pesar de tener un registro vocal muy amplio, hay voces que se resisten y son prácticamente imposibles. Por ejemplo, Pablo Casado, que está tan de moda, es muy complicado, tiene una “s” muy especial pero no tiene rasgos característicos a los que atenerse, como por ejemplo Rajoy, que tenía tics o las “eses”.

Santiago Abascal, o Albert Rivera en su día, también son muy difíciles. Esta nueva hornada de políticos no nos dan tanto juego como los de antes. A nivel de imitación hablo, ¿eh? Porque del otro tipo de juego, nos dan muchísimo (risas).

Mi madre siempre me dice que yo nací con los ojos abiertos

P: ¿Tu talento es genético o aprendido?

C.L.: Mi madre siempre dice que yo nací con los ojos abiertos, porque de niño ya tenía esa capacidad de observación y de memoria. Mis padres me han dicho que desde muy pequeño me sabía todos los colores y me aprendía todas las canciones. Tenía una facilidad muy grande. Y el tema del humor fue de una forma intuitiva, como era muy observador, vi que era una manera maravillosa de no estar castigado, porque era tremendo cuando era pequeño. Mi evolución ha sido muy autodidacta. Yo he estudiado mucha técnica vocal y voice craft para poder explicar lo que ya hacía de forma intuitiva.

P: Dices que de pequeño eras un hiperactivo de libro…

C.L: Sí, pero nunca lo traté en su día. Posteriormente sí que he tenido visitas al psicólogo que me ayudaron a centrar mi vida, a ordenar qué había pasado en mi cabeza cuando era pequeño, y cómo ha sido mi evolución. Lo que quiero es normalizar la visita a un psicólogo como algo que deberíamos hacer todo bastante a menudo.

Me sorprende la poca inversión que hay en investigar nuestra cabeza

P: ¿Qué conocimientos tenías de neurociencia?

C.L.: Acabo de llegar. Lo que me parece sorprendente es lo poco que sabemos y lo poco que se investiga, la poca inversión que hay en conocer algo tan importante como es nuestra cabeza, la salud mental, la neurología, la neurociencia, la psicología..., que al fin y al cabo, es lo que nos mantiene sanos. Hay poca ayuda a nivel científico y de investigación.

El estudio puede ayudar a aprender idiomas con acento nativo, a ser bilingüe total

P: ¿De qué forma va a ayudar esta investigación?

D.B.: Estudiar a Carlos puede ser de ayuda para otros actores. También, a gente que quiera aprender lenguas extranjeras con el acento correspondiente. La mayoría de gente que hablan una segunda lengua no suelen tener acento nativo, y hay mucha discriminación en este sentido. Por último, y lo más importante, el misterio de Carlos Latre puede ayudar a desarrollar terapias para personas con muchos tipos de problemas: afasia, que han perdido la capacidad comunicarse, que tienen el síndrome del acento extranjero [trastorno motor del habla, en el cual la pronunciación del paciente es percibida como extranjera por los oyentes de su misma comunidad de hablantes] o personas del espectro autista. Pero la investigación es paso a paso.

P: ¿Es la primera vez que se hace un estudio como este?

D.B.: Hay estudios anteriores similares, como el reciente de la profesora Sofie Scott, pero basado en los sujetos control, no en el imitador. No han hecho tantas pruebas como nosotros, que hemos ampliado el protocolo de evaluación respecto a lo que hizo ella. Lo que más se ha estudiado son los mecanismos que utilizan los bilingües para cambiar de una lengua a otra. Barcelona y el País Vasco (San Sebastián) son muy fuertes en esto.

Los resultados nos pueden llevar varios meses

P: ¿Cuándo esperan tener los resultados?