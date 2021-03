Jorge Mira, físico: "Si no cambiásemos la hora sería como mantener el volante recto en una carretera con curvas"

R: Lo del ahorro existe, pero la razón fundamental es de salud. No podemos tener un piñón fijo con planeta cambiante. La duración del día pasa de 15 horas en verano a 9 en invierno. Por lo tanto, lo que dicen algunos cronobiólogos es una locura. Si volvemos a la comparación de ir en coche, los que no quieren cambiar la hora no giran cuando llega una curva. Y si no lo haces te estrellas. Vivimos en un planeta con curvas, no podemos ir con el volante recto todo el año.