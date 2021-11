Por qué hay tantos famosos con depresión: un psiquiatra experto nos ayuda a detectarla y combatirla

El Dr. José Miguel Gaona explica a NIUS los síntomas y causas de esta enfermedad

Uno de los problemas es la falta de "autoestima, la sensación de ser capaz, que depende de dos conceptos forjados en la infancia"

Cómo influyen los antecedentes familiares, las redes sociales o las drogas

La actriz cómica Elsa Ruiz anunciaba este martes su retirada de los medios para internar en un centro psiquiátrico y curarse una depresión que le llevó a un intento de suicidio. Un día antes, Marina García (La isla de las tentaciones) también se despedía en directo por motivos parecidos: "Necesito tiempo, mi salud va por encima de la fama, el dinero y la televisión".

El aumento de noticias de famosos con episodios de desequilibrio mental nos hace preguntarnos: ¿qué está pasando?, ¿son los famosos representativos de un problema real de salud mental en la sociedad?, ¿cómo afecta la fama y las redes sociales? Y sobre todo, ¿cómo se puede detectar y evitar?

De todo ello hemos hablado con José Miguel Gaona, Doctor en Medicina (cum laude) en la rama de Psiquiatría por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Psicología Médica y especialista en Psiquiatría Forense. Un profesional que, además, conoce bien los medios de comunicación, ya que interviene a menudo como experto en programas de radio y televisión. Autor de varios libros de psicología (Endorfinas, las hormonas de la felicidad, El límite, Al otro lado del túnel y Ser adolescente no es fácil), acaba de publicar su último libro, Poderosa autoestima: el secreto de las mujeres que se aman a sí mismas.

Pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Hay un problema real de aumento de depresión y ansiedad en la sociedad, y más particularmente entre los famosos?

Respuesta. En primer lugar, se ha perdido el miedo en gran parte de la sociedad a hablar de temas de tipo psiquiátrico y psicológico. Por otro lado, muchas personas que tienen presunta fama llevan de manera conjunta una serie de presiones sociales.

No quiere decir que los famosos necesariamente estén expuestos a más problemas psicológicos de una manera rotunda. Otra cosa es que, al ser famosos tengamos, la lupa sobre ellos y veamos que sufren problemas. Pero como el 99,9% de la gente.

P. ¿Cómo influye la fama en la depresión?

R. En los famosos el problema está en la presión social. El famoso es, de por sí, alguien ampliamente conocido en la sociedad. Se encuentran con gente que les pide explicaciones que no conocen de nada, otros que les acosan, les insultan…

Los haters (odiadores profesionales) encuentran una satisfacción sádica en hundir al famoso, para ellos es terapeútico

P. ¿En qué medida afectan las redes sociales?

R. Las redes sociales, como es el caso de Elsa Ruiz, tal y como ella explica en su entrevista, influyen. Muchas personas conocidas se ven inmersas en una elevada presión. Por un lado, está la proyección a través de la televisión y otros medios. Antes, la gente tenía conocimiento de lo que la gente pensaba de ellos a través de presencia física, o mandándole una carta. Hoy en día, este feedback o retroalimentación es casi instantáneo. Y hay mucha gente con problemas de personalidad, con envidias, que constituyen un ejército de odiadores profesionales, los llamados ‘haters’, que se dedican a machacar a cualquier persona, por mínimamente conocida que sea. Encuentran una satisfacción sádica de hundirles. Para ellos es terapéutico, claro, pero a los otros les hace mucho mal.

P. Pero las redes sociales también ayudarán a la autoestima…

R. El eje de la autoestima es la sensación de ser capaz, no se te olvide nunca eso. Se basa en dos cosas, el autoconcepto y la autoestima per se. La autoestima es el tesoro donde tienes tus cosas valiosas. Por ejemplo, tú eres periodista, te consideras buena, imagino que eres buena persona, igual eres puntual, cariñosa, aspectos que tú consideras positivos. Ese es el “autoconcepto”. Y la “autoestima” es el cariño que tienes a ese cofre donde se encuentran todas tus bondades. Si todo ello depende de un montón de desconocidos que se dedican a hacer el imbécil muchas veces, vamos de cráneo. No lo hace todo el mundo, pero en ocasiones somos más sensibles a la crítica que al halago, hay que estar preparados para entrar en las redes sociales.

El eje de la autoestima es la sensación de ser capaz, depende de dos conceptos que se forjan en la infancia

P. ¿Se nace con autoestima? ¿Es hereditario de alguna forma o hay que construirla?

R. No hay nada genético o hereditario, que yo sepa, se va creando. Pero la epigenetica estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia del ADN] podría decir algo nuevo al respecto, se está investigando mucho sobre eso. Lo que se sabe a ciencia cierta es que la principal fuente de autoestima son tus padres. Tenemos una simple ecuación mental, “si ni siquiera mis padres me quieren, ¿quién me va a querer?”. La fuente inicial de la autoestima es ese amor y cariño que nos tienen los progenitores.

P. Eso se forja en la infancia…

R. Sí, hay un momento que el bebé nota que la madre está cuidándolo. De hecho, en temas de malos tratos, no solo de pareja, también de padres a hijos, se producen alteraciones neurológicas en los niños. Yo he llegado a ver casos extremos de madres que se golpean el vientre… Antes de nacer, ya nos está influyendo nuestro entorno.

La 'anedonia' (incapacidad para disfrutar) es uno de los síntomas de la depresión

P. ¿Cómo saber si tienes una depresión de verdad y no es algo pasajero? ¿Cuáles son los síntomas?

R. La tristeza es solo uno de la decena de síntomas de la depresión. La gente suele decir ‘estoy depre’ cuando están tristes, abusando de ese término. Pero la depresión tiene muchos más síntomas, no solo a nivel psicológico sino también a nivel somático. La persona deprimida tiene a veces dolores de cabeza, en el pecho, está triste, presenta “anedonia”, que es la dificultad para disfrutar de las cosas de las que habitualmente disfrutaba.

Puede presentar trastornos neuroquímicos o neurohormonales, como alteraciones del sueño, despertares de madrugada, alteraciones en la comida, se abusa de los dulces, se deja de comer, hay intervalos de estreñimiento y diarrea… También está el enfriamiento afectivo, cuando la persona se vuelve más sentible con tendencia a llorar mucho, por cualquier noticia. Otras veces, con el tiempo intentan llorar y no pueden…

La ansiedad es un sentimiento de temor, y la depresión, una enfermedad

P. ¿Cómo diferenciar la depresión de la ansiedad?

R. La ansiedad es más bien un sentimiento, que va asociado al temor y a la inquietud. La depresión es un trastorno afectivo, de los sentimientos, es una enfermedad. Muchas veces van asociadas depresión y ansiedad, y hay trastornos ansioso depresivos. La mayor parte de las veces es por causas detonantes, y otras veces por estados de tipo neurológico o tendencias genéticas que lo favorezcan.

P. ¿Qué provoca que caigamos en una depresión?

R. Muchas veces, por lo que los psiquiatras llamamos “acontecimientos vitales” que actúan como detonante en un terreno que ya está predispuesto a ello. Por ejemplo, la muerte de una persona cercana, un golpe emocional importante, que puede tener un trasfondo en el mundo real, un problema económico, un problema con algún familiar o una enfermedad.

P. ¿Influye la época del año?

R. Sí, Hay depresiones estacionales, épocas que favorecen las depresiones, que suele ser la primavera y el otoño.

P. ¿Hay más tendencia a la depresión a medida que se cumplen años?

R. Cuando se está conformando la personalidad es uno de los periodos más críticos. Por eso la infancia y adolescencia es lo que tiene que ser más resguardada. O aquellas personas que no hayan consolidado de una manera potente su personalidad, porque son las más frágiles.

Las drogas y la depresión es una combinación nefasta, es la pescadilla que se muerde la cola

P. Ángel Martín sufrió un brote psicótico. ¿Puede una persona normal volverse loco de la noche a la mañana?

R. De la noche a la mañana no, hay que currárselo…. [ironiza]. Normalmente hay estructura neurológica predispuesta a ello, luego la persona lleva al extremo su vida personal, laboral, toma drogas, alcohol, etcétera, y finalmente se rompe.

P. En el caso de Ángel Martín, su depresión se mezcló con el consumo de drogas (éxtasis, marihuana y alcohol), tal y como detalla en su libro….

R. Las drogas y la depresión suelen ir de la mano. Es la pescadilla que se muerde la cola. Por ejemplo, no digo que sea el caso de Ángel Martín, una persona puede tener mucha tensión y tomar cocaína, lo que altera los neurotransmisores, la dopamina fundamentalmente y la serotonina. Eso hace que se encuentre peor, entre en estado depresivo, y este estado hace que se medique con más cocaína, entrando en una espiral. Y además, la cocaína es una droga que, al igual que los porros, facilita los brotes psicóticos. La combinación “depresión más drogas” es nefasta, porque las drogas alteran la percepción de la realidad y eso es una de las peores cosas que pueden suceder a un ser humano.

P. ¿Cómo afecta el consumo de alcohol?

R. El alcohol es el antidepresivo más antiguo del mundo. El problema que tiene son los efectos secundarios, como todo el mundo ya conoce.

Es muy importante mirar los antecedentes familiares de depresión, y actuar en consecuencia

P. ¿Hay una predisposición genética a la depresión?

R. Fundamentalmente, los antecedentes familiares. Yo aconsejaría a todos aquellos que tienen antecedentes familiares de depresión, brotes psicóticos, etcétera, que fueran benignos con su vida diaria, las horas de sueño, no tomar ningún tipo de droga, y llevar una vida lo más equilibrada posible.

P. ¿Cree que hay famosos que hablan de depresión a la ligera? ¿Cuánto hay de real y cuánto de exageración?

R. Me temo, que, quizá, algunos famosos hacen ver su depresión, quizá, con algún motivo o excusa para ser el centro de interés. Lo que no quiere decir que todos. Solo ellos sabrán cuánto. Pero de la misma manera que algunos se divorcian y lo cantan a los cuatro viento, y otros lo hacen en la más estricta intimidad, esto, me temo que ocurre de la misma manera. Pero tampoco viene excesivamente mal, porque por lo menos le dan visibilidad a un problema real.

Algunos famosos hacen ver su depresión con algún motivo o excusa para ser el centro de interés

P. También hay muchos famosos que hablan de intentos de suicidio, ligados a su depresión. ¿Están aumentando este tipo de casos en sus consultas?

R. El intento de suicidio es un caso extremo. Pero sí, hoy mismo ha salido una noticia que decía que el número de suicidios se ha disparado en este último año, especialmente entre los más jóvenes. Es ya la punta de la pirámide, para que alguien se suicide tiene que haber habido unos procesos previos importantes.

P. ¿Qué caso de famosos con problemas de salud mental le ha impactado más?

R. Los que más no solo nos sorprenden, sino que también nos preocupan, son los de aquellas personas que han cometido suicidio. A nivel internacional hay muchos casos de actores, yotubers o influencers.

P. ¿Cómo actuar en caso de depresión o tentativa de suicidio? ¿Es mejor ir a un psicólogo o directamente a un psiquiatra?

R. Si tiene problemas personales específicos, yo aconsejaría ir primero al psicólogo. Si por el contrario ya se notan síntomas propios de una enfermedad, como es la depresión, aconsejo ir al psiquiatra porque la mayor parte de las veces, yo incluido, trabajamos de forma conjunta con un psicólogo. Y también, no tener miedo a tomar medicación, hay muchos mitos respecto a eso.

P. Una vez que la persona decide internar en un centro, caso de Elsa Ruiz, ¿cómo es el proceso de curación?