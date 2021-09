Nona Sobo, la "nieta" de Jose Coronado que promete ser un "bombazo" en la nueva serie de Mediaset

Así es la atractiva modelo española de origen tailandés que debuta en la interpretación a lo grande, como protagonista femenina de la nueva ficción 'Entrevías'

Coronado: "Va a ser un pelotazo, es una preciosidad que lo hace fenomenal y llena el plano de forma magistral"

"No me esperaba esto que me ha ocurrido, es una suerte y un reto empezar mi carrera con él", cuenta ella a NIUS

Hace siete años, una actriz de belleza y nombre inusuales (Hiba Aboukhris Benslimane) irrumpía con fuerza en la escena española. La entonces desconocida Hiba Abouk saltaba a la fama con 27 años como protagonista de El Príncipe, la serie de Telecinco que fue un fenómeno de audiencias, con más de 5 millones de espectadores.

La actriz española de ascendencia libia y tunecina era perfecta para interpretar a Fátima, la joven musulmana que vivía una historia de amor imposible con un agente de policía (Álex González) en el conflictivo barrio ceutí que daba nombre a la serie y que trataba de controlar el inspector jefe Jose Coronado.

El talento de Hiba Abouk emergió rápidamente y hoy, con 34 años, es una de las actrices españolas más reconocidas. Tras enfocar su carrera al cine en los últimos años, con proyectos fuera de España, y centrarse en su vida familiar, este año vuelve a televisión en la tercera temporada de la serie Madres, amor y vida de Mediaset. Pero fue esa primera oportunidad en la ficción de Jose Coronado la que le abrió las puertas a una prometedora carrera.

Nona Sobo, ¿nuevo descubrimiento de Mediaset?

Vayan apuntando otro nombre que podría sonar con mucha fuerza este 2021: Nona Sobo. La actriz debutante elegida para protagonizar Entrevías, la nueva apuesta de ficción de Mediaset, también con Coronado, apunta maneras para convertirse en una de las revelaciones de esta temporada.

Después de haber hecho todo tipo de personajes en sus tres décadas de carrera, el actor de 63 años se mete ahora en el papel de Tirso Abantos, un ex militar cuya vida da un vuelco cuando su nieta adolescente, una vietnamita adoptada a la que encarna Nona Sobo, irrumpe en ella al meterse en líos con los delincuentes de su barrio.

Alea Media, la productora de Aitor Gabilondo (Patria, Madres, Besos al aire), con quien Coronado repite después de El Príncipe y Vivir sin permiso, seleccionó primeramente a Nona Sobo por su físico exótico y oriental, que encajaba con el perfil que buscaban para interpretar a la joven protagonista de Entrevías.

Coronado: "Es una preciosidad, lo hace fenomenal y llena el plano de forma magistral"

Ahora, tras más de un año de rodaje, todo el equipo de Entrevías, como pudimos comprobar cuando estuvimos en el set, está fascinado con el resultado del trabajo de la “novata” Nona Sobo y la química que desprende con su “padrino” profesional y abuelo en la ficción. Sobre todo, teniendo en cuenta que solo tiene 19 años y este es su primer gran trabajo como actriz.

Así hablaba de ella Jose Coronado, en una reciente conexión con El programa de Ana Rosa en Telecinco: "Es una maravilla, una delicia de niña, yo creo que va a ser un pelotazo porque lo hace fenomenal, es una preciosidad, llena el plano de una forma magistral, junto a otros muchos actores que están todos a la altura".

"Es una suerte y un reto empezar mi carrera con Coronado"

Formar parte de Entrevías es una oportunidad que Nona Sobo afronta con “mucha ilusión y con muchas ganas de cumplir las expectativas”, cuenta a NIUS. “Es una suerte y un reto empezar mi carrera como actriz de la mano de Jose Coronado”, dice sobre su participación en esta serie, en la que también comparte cartel con Jordi Sánchez (La que se avecina) y Luis Zahera, ganador de un Goya por El Reino, que repite tándem con Coronado tras Vivir sin permiso.

Nacida en Tailandia y adoptada con dos años en la vida real

El nombre real de Nona Sobo es Mariona Soley Bosch, pero la llaman Nona “porque es la manera en la que yo lo decía cuando era pequeña, y Sobo es la palabra que se forma al juntar las primeras sílabas de mis apellidos”. Un acertado nombre artístico, lo suficientemente original para destacar entre otras actrices, y lo suficientemente fácil como para ser recordado.

Así la descubrieron

La productora de Entrevías descubrió a Nona Sobo través de la agencia que la representa “mientras realizaba un casting para otra serie”. “Se fijaron en mi perfil porque encajaba para el papel de Irene [su nombre en la ficción], por lo que hice el casting en Barcelona y en Madrid”, donde resultó elegida.

Nona Sobo debuta como actriz en una gran súper producción, algo que le ha llegado de forma inesperada y que reconoce que es una suerte y un tren que debe aprovechar: “Hice un anuncio a los 8 años y descubrí que me gustaba este mundo, los rodajes, las cámaras… pero es cierto que no me esperaba esto que me ha ocurrido. Hay muchos profesionales en este sector y estas oportunidades no se presentan todos los días”.

Modelo publicitaria y actriz en vídeos musicales

Antes de fichar por la nueva serie de Mediaset, Nona Sobo había hecho trabajos de publicidad, como un anuncio para Evax de hace unos años, recuperado actualmente en televisión:

También se dedica al modelaje y ha participado en videoclips musicales. “En algunos de estos trabajos tuve que interpretar personajes, pero nada comparable a lo que estoy haciendo en la serie”.

"Estoy aprendiendo de Jose [Coronado] a ver el lado positivo en todo"

No todo el mundo tiene la suerte de “llegar y besar el santo”, en este caso con un maestro como Jose Coronado. “Rodar con Jose es muy gratificante, estoy aprendiendo muchísimo gracias a su experiencia y trayectoria. Me guía en cada secuencia que grabamos juntos y me aconseja que mire las cosas desde otra perspectiva, siempre desde el lado positivo”.

De momento, Nona Sobo interpreta por instinto. “No podría decir que actuar es fácil o difícil. Es importante estar concentrada, creer en el personaje que interpretas. Además, tanto él como el resto del equipo hace que todo parezca más fácil.”

"Soy una chica con carácter, temperamento y muy alegre"

En la serie da vida a un personaje muy importante que está construyendo ella misma poco a poco. “No me inspiro en nada en concreto. A medida que interpreto a Irene voy conociéndola más, lo que hace que desarrolle el papel más cómodamente”. En su vida personal, dice no tener nada que ver con Irene. “Nunca he sido una adolescente conflictiva, aunque he tenido etapas más rebeldes, como casi todo el mundo, supongo. Soy una chica con carácter, con temperamento y muy alegre.”

Prueba de lo en serio que se está tomando su primer trabajo como actriz es que ya ha hecho cursos de interpretación y una vez que termine la serie, “mi idea es seguir formándome y aprender todo lo posible”.

Pese a ser aún desconocida, Nona Sobo tiene una cuenta en Instagram con casi 40.000 seguidores, donde comparte stories con momentos del rodaje y fotos artísticas, además de tener una forma muy original de presentarlas como si fuera un tablero de ajedrez.

“Utilizo las redes tanto para trabajo como para compartir algunos momentos de mi vida, pero no invierto mucho tiempo en ellas. En cuanto a los seguidores, cuando se estrene Entrevías imagino que crecerán, pero no es algo que ahora mismo me preocupe. Las fotos que publico son producto de colaboraciones con fotógrafos profesionales y otras muchas son realizadas con mi propio móvil.”

También tiene cuenta en TikTok, donde muestra su sentido del humor y talento para el baile en vídeos como este:

De qué va 'Entrevías' y quién es quién

La serie cuenta la historia de Tirso Abantos (Jose Coronado), un ex militar que regenta una ferretería de barrio; solitario y poco dado a mostrar afecto, que tras un incidente familiar se ve obligado a encargarse durante un tiempo de su nieta Irene (Nona Sobo), una joven de origen vietnamita, contestataria y rebelde. El choque entre abuelo y nieta es total, no solo por el carácter de ambos, sino por las malas compañías que frecuenta Irene en el barrio y por su decisión de fuga, a cualquier precio, con su adorado novio colombiano (Felipe Londoño).

En su intento por enderezarla, Tirso se convertirá en un ‘héroe por accidente’ que plantará cara a los pandilleros que se están apoderando de las calles, a sabiendas de que este rol solo le traerá problemas. En su cruzada le ayudará Ezequiel (Luis Zahera), un poli corrupto, simpático y socarrón que intentará convertirse en el verdadero ‘rey’ de Entrevías.

Jordi Sánchez, incorporado recientemente a la serie, interpreta a un personaje muy alejado al de Antonio Recio en La que se a vecina. Es Guillermo Salgado, director de un importante fondo de inversión, "sobrado de don de gente pero carente de escrúpulos", que emprende una compra masiva de inmuebles y locales en el barrio, convirtiéndose en el enemigo principal de Tirso (Coronado).

Entrevías realiza un retrato realista de la vida en un barrio problemático y aborda cuestiones de fondo como la brecha generacional, los cambios en la sociedad, la crisis de valores y la convivencia entre personas de distintas culturas, combinando drama, acción y golpes de humor.

Cuarta serie de Aitor Gabilondo para Mediaset

Mediaset y Alea Media, productora de Aitor Gabilondo, unen de nuevo sinergias tras la realización consecutiva de Vivir sin permiso, Madres y Besos al aire, e igualmente supone el nuevo cruce de caminos profesionales de Coronado y Zahera tras su alabado tándem interpretativo en Vivir sin permiso, así como un nuevo papel protagonista para Coronado en una serie de Mediaset tras Periodistas, R.I.S. Científica, Acusados y El Príncipe, entre otras.

El reparto completo de 'Entrevías'

El reparto se completa con Felipe Londoño como Nelson, el joven novio colombiano de Irene (Nona Sobo). Laura Ramos, por su parte, dará vida a Gladys, la madre de Nelson. Además, Manuel Tallafé será Pepe, el mejor amigo de Tirso (Coronado) y dueño del bar en el que ambos comparten cañas y amistad con Sanchís, al que interpreta Manolo Caro.