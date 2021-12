El estadounidense Max Park gana por segunda vez la Copa del Mundo del cubo de Rubik

Parece imposible de resolver pero para estos jugadores, el cubo de Rubik no tiene misterios. Por ello han puesto a prueba sus habilidades en l a Copa del Mundo de cubo de Rubik . Se trata de un torneo internacional en el que han participado 6000 personas de 50 países distintos .

En esta ocasión y por segunda edición consecutiva, el ganador ha sido el estadounidense Max Park quien asegura estar muy feliz por su hazaña. Sin embargo, no lo ha tenido fácil porque ha tenido que enfrentarse a rivales muy competitivos. Tanto es así, que han sido capaces de resolver el cubo con sólo una mano o incluso de espaldas. Para estos "speedcubers" no hay límites.