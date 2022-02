'Estamos muertos', la trágica historia real con dilema moral detrás del último fenómeno de Netflix

'All of us are dead' ya es la tercera serie de habla no inglesa más vista en la historia de la plataforma, solo superada por 'El juego del calamar' y 'La casa de papel'

El thriller apocalíptico en una escuela está inspirado en una tragedia que conmocionó a Corea del Sur en 2014

Tras el fenómeno de El Juego del calamar, Netflix se lanzó a estrenar varias series coreanas similares, como Rumbo al infierno o Alice in Borderland. Pero solo una va camino de superar el boom que supuso la violenta ficción basada en juegos infantiles. Estamos muertos (All of us are dead), lanzada el pasado 28 de enero, ya se es el tercer debut una serie de habla no ingles más visto en la historia de la plataforma, según informa Variety.

En sus primeros 28 días en Netflix, el thriller surcoreano acumula 361 millones de horas de visionado, lo que le permite entrar en este ranking que aún lidera El Juego del calamar (1.650 millones de horas y las temporadas 3, 4 y 5 de La casa de papel.

Estamos muertos ocupa el quinto lugar en este ranking de estrenos de temporadas más seguidos, por delante de otros éxitos recientes de la plataforma como Café con aroma de mujer, Lupin, Élite y ¿Quién mató a Sara?.

Inspirada en una tragedia real en Corea del Sur

Estamos muertos es un thriller apocalíptico que sigue a un grupo de estudiantes atrapados en una escuela secundaria, víctimas de una invasión zombie a causa de un virus. El reparto está encabezado por Yi-Hyun Cho, Chan-young Yoon, Ji-ho Park y Park Solomon.





La serie, que ya ha renovado por una segunda temporada está basada en el cómic digital de Webtoon, Now at Our School.

El arco de la historia principal puede interpretarse como una alegoría de la pandemia del Covid. Así como el coronavirus muta en variantes, también lo hacen los zombis, algunos de los cuales presentan síntomas que parecen tratables. Esta historia ya se exploró en Happiness (2021), otra serie coreana de zombis.

Pero a raíz de su éxito y el reciente final de la primera tanda de 12 capítulos, ha salido a la luz la tragedia real en una escuela de Corea del Sur que inspiró la trama de Estamos muertos.



El 16 de abril de 2014, el ferry Sewol, que se dirigía de Incheon a la isla de Jeju, se hundió provocando la muerte de 476 pasajeros, entre ellos 250 estudiantes de la escuela de secundaria Danwon, que iban de excursión en el barco. El suceso causó una enorme polémica en el país, al saberse que algunos miembros de la tripulación, incluido el capitán, ordenaron a los estudiantes que se quedasen en sus camarotes mientras ellos abandonaban el ferry.

Los jóvenes acataron la orden por la cultura de obediencia y sumisión al poder que rige en Corea, lo cual también generó un debate moral en el país y en el ámbito internacional.

Medios occidentales publicaron artículos sugiriendo que los niños surcoreanos perecieron porque habían sido educados para no cuestionar la autoridad. El Dallas Morning News llegó a plantear que “...los estadounidenses, y ciertamente los tejanos, valoran al individuo por encima del grupo. Si se tratara de un barco lleno de estudiantes estadounidenses, saben que habrían encontrado todas y cada una de las formas de salir de ese ferry. Pero en las culturas asiáticas, que anteponen las necesidades del grupo a las necesidades del individuo, el cumplimiento es de rigor. Entonces, terminas con esta horrenda muerte por obediencia”.

Referencias en la serie al suceso real

En la serie de Netflix hay varias referencias a esta tragedia que conmocionó a Corea del Sur hace ocho años, como el abandono de los chicos por parte de los adultos, o los vídeos que graban para sus familiares antes de morir, que también pasó con las víctimas del ferry, tal y como han dejado ver varios espectadores en las redes sociales.

Durante la mitad de la temporada de All of Us Are Dead, los estudiantes tienen la esperanza de que los profesores, policías o los soldados los rescaten. Pero son repetidamente defraudados, por lo que deben valerse por sí mismos.