Esther Doña destapa los 'whatsapps' de amor del marqués de Griñón: "Vas a ser mi perdición"

La viuda de Carlos Falcó narra cómo surgió su romance y cinco años de relación en el libro que le dedica, 'La vida de un gran hombre a través de mis ojos'

Él se enamoró nada más verla, pero estuvieron mucho tiempo mensajeándose antes de quedar. "Publico los mensajes porque él estaba orgulloso"

NIUS ya ha leído el libro y seleccionado los fragmentos más interesantes, como el poema que le mandó o el primer "te quiero"

Esther Doña ha publicado el libro dedicado a su difunto marido, el marqués de Griñón. Bajo el título La vida de un gran hombre a través de mis ojos (Planeta), la modelo malagueña homenajea a Carlos Falcó, año y medio después de fallecimiento, en marzo de 2020 por coronavirus.

La pareja actual del juez Santiago Pedraz narra en el libro cómo se gestó su historia de amor con el padre de Tamara Falcó, con el que se llevaba 40 años de diferencia.

El marqués se quedó prendado de ella en una cena en la que coincidieron, pero la conquistó primero a través de mensajes de whatsapp que ella rescata ahora. "¿Por qué no iba a publicarlos? ¡Él estaba orgullosísimo de ello, hasta los imprimió!", responde Esther Doña en una entrevista a El País, cuando le preguntan por esta revelación de su intimidad, aunque dice que se guarda algunos para ella.

Esther Doña cuenta que gracias a estos mensajes pudo conocer a la persona de Carlos Falcó, algo que no se hubiera producido de haberse visto ante cara a cara. "Las mujeres nos enamoramos de la mente, y los hombres, del físico". Reconoce que la diferencia de edad pesaba al principio, pero "luego dio igual".

Cómo se conocieron

Se vieron por primera vez en una cata de vinos organizada por su primo, donde el marqués quedó fascinado por su belleza. "No sé por qué le fascinó tanto. Yo creo que fue el aura", dice Esther Doña sobre el atuendo casual que llevaba ese día, recién llegada del gimnasio, con un discreto traje de Zara y el pelo recogido. La influencer de 43 años no se considera una "mujer provocativa" y define su belleza como "más sutil", poniendo como ejemplo a Audrey Hepburn vs. la sensual Marilyn Monroe.

"Me propuso montar un spa basado en terapias con aceite de oliva, y los whatsapps empezaron con esa intención profesional", recuerda.

Pero nada más conocerla, el marqués inició un cortejo "virtual" e incluso le escribió un poema, que al principio les creó problemas porque "nunca me habían hablado así, se pasó de la raya", dice sobre el que considera "el amor de su vida", porque “a Santiago le quiero muchísimo, pero le acabo de conocer", dice de su mediática relación de tres meses con el juez de la Audiencia Nacional. Esther Doña se ha casado tres veces y no descarta una cuarta. "Soy muy convencional. Y si estoy con una pareja, me caso".

NIUS ya ha leído el libro, que gustará a los que quieran conocer mejor al marqués de Griñón, así como a los amantes de las novelas rosas, ya que Esther Doña narra con mucho detalle cómo fue su romance inicial, cinco años de relación y matrimonio con el empresario vinícola.

El primer mensaje que le envió, un día después de conocerla

Carlos Falcó hizo un esfuerzo para chatear con Esther Doña, ya que hasta que la conoció, era algo que solo hacía con sus hijos, le confesó. "Querida Esther: la vida te depara sorpresas (..) como me ocurrió anoche al entrar en Dom Vinos. (…) No esperaba encontrar una persona tan especial como tú. ¿Quién es? ¿De qué nacionalidad es? ¿Qué hace aquí?", le escribió en su primer mensaje, a la mañana siguiente de conocerla.

"Me recuerdas a Madame Butterfly pero mucho más guapa"

El marqués estaba tan intrigado por esa mujer, que lo primero que hacía al despertar era mirar el whatsapp, y cómo no, su foto de perfil. "¡Uau! Me recuerdas a Madame Butterfly (…) No sé cómo cantas tú, pero eres mucho más guapa".

Esther Doña recupera otro mensaje posterior en el que le dice que "además de bella, eres inteligente, sensible…".

"Él metía la pata cuando hablaba de sus propiedades"

Enseguida pasó a hablarle de sus hijos, algo que gustó a Esther Doña, pero la vanidad le perdía. "Metía la pata cuando presumía de sus propiedades", cuenta ella enseñando este otro mensaje: "Me he recuperado en mi lujosa suite del hotel Quinta Real, normalmente reservada al gobernador de Tabasco". Es por ello que la malagueña dio marcha atrás y estuvo un tiempo sin escribirle, hasta que retomaron la conversación, ya enfocándola a lo que les gustaba en una pareja. "Yo soy un tipo exigente, no me conformo con cualquier cosa", le dijo él. "Seguro que tienes muchas mujeres guapas acosándote", le decía ella. "Nunca he tenido problemas, pero el que lo estropea soy yo, que pongo el listón muy alto, seguro que a ti te pasa lo mismo", insistía el que fuera segundo marido de Isabel Preysler.

"Vaya cuerpazo tienes en la foto de perfil, ¿significa 'deseadme'?"

La conversación derivó entonces en sus aficiones compartidas, como su amor por los perros, con comentarios de sus respectivas mascotas en el momento, o bailar. "Nunca en mi vida he chateado tanto con nadie. ¿Qué me está pasando?", le decía él.

Pero enseguida, Carlos Falcó volvía a piropear a su pretendida. "Vaya cuerpazo tienes en la foto de perfil, no sé si lograré dormirme. ¿Significa ‘deseadme’? Porque lo consigue", se mostraba admirado. Este avance del marqués no gustó del todo a Esther Doña. "¿Acaso pensaba que yo ponía esas fotos para despertar deseo en un hombre?", explica sobre su reacción entonces.

"Te quiero entera, con esas facciones de virgen sevillana, como la Macarena"

Algunos mensajes la pillaban conduciendo, a lo que Carlos Falcó escribía preocupándose por ella, pero sin resistirse a alabar de nuevo su belleza. "Ten cuidado. Te quiero entera, con esas facciones de virgen sevillana, como la Macarena".

El poema que le escribió

Carlos Falcó desnudó sus emociones al dedicarle este poema: "Estabas de frente como una diosa, iluminando la noche malagueña con tu media sonrisa misteriosa"(...) Al salir del hotel Ritz /buscamos ávidos la sombra/ de su madroño centenario y bajo los tenues luceros / del invierno madrileño/ supe, mi hermosa Esther/que también me amabas".

"Quiero ser tu perdición completa"

Si Esther Doña ya sospechaba de las intenciones del marqués, le quedaron claras con este mensaje directo: "Quiero ser tu perdición completa".

En otro de los mensajes, hablando de sus respectivas ex parejas, el marqués reconoce que se estaba volviendo celoso, algo que no era normal en él. "No es que sea celoso, tengo seguridad en mí mismo, pero si vuelves a ver a tu ex, ten cuidado".

Carlos Falcó, tal vez para despertar los celos de Esther Doña, le mandaba mensajes sobre las mujeres "maravillosas" con las que estaba en cada momento, por motivos profesionales. "Me espera una amiga, guapa, interesantísima, me va a entrevistar", escribía él desde Manhattan (Nueva York). Pero Esther Doña no se daba por aludida y respondía tratando de mostrar desinterés. "Ah, pues te dejo para que te prepares".

"Contigo me pasan cosas que nunca me han ocurrido, ¿eres una maga?"

Carlos Falcó le confesó lo que estaba sintiendo por primera vez con ella. "Contigo me pasan cosas que nunca me habían ocurrido. ¿Serás una maga? (..) Los hombres también tenemos ego y necesitamos que nos mimen de vez en cuando".

"Tienes la edad que me temía, solo le llevas 4 años a Tamara"

La diferencia de edad (ella tenía 38 años, y él 79) flotaba en el ambiente, pero el marqués se mostraba cauto en preguntarle por su edad. "Eres muy joven en tu forma de ser, con independencia de tus años…", le lanzó la indirecta. "¿Me estás preguntando mi edad? No tengo problema, hazlo directamente", respondía ella. "(…) Eres demasiado joven para mí, y también demasiado lista", replicaba él, reconociendo que "pensándolo bien, no me conviene el tema". Esther Doña le dijo que tenía 38 años, algo que decepcionó a su pretendiente. "La edad que me temía (..), pensé ‘si solo tuviera siete años más, iba a por ella (….) solo le llevas cuatro años a Tamara", dijo dando a entender que la diferencia de edad era algo que le daba "inseguridad", cuenta Esther Doña.

Pero eso no le frenó para volver a la carga. "Estoy dándole vuelta a perdonarte los siete años", le escribió días después.

"Eres demasiado atractiva, puedo ser tu primer cliente de masajes, prometo portarme bien"

Carlos insistía en hablarle de sus amigas guapas, entre ellas una masajista, por lo que Esther le contó que ella también fue masajista (maestra de Reiki) en una época de su vida. "Eres demasiado atractiva, pero podría ser tu primer cliente masculino, prometo portarme bien", insinuó él.

Ella evitaba encontrarse con él, mientras él le enseñaba fotos de ella a su familia, incluida su hija Tamara. "Me dijeron que eres guapísima, has llenado mi vida de energía positiva".

Él intentaba quedar, pero ella se resistía

Pronto se emplazaron a verse en Málaga o Madrid. Ella le dijo que necesitaba ir a la capital, porque no aguantaba más en Málaga, y el marqués le ofreció un "cuarto disponible en el palacio, cerca de Madrid". También le propuso ir a visitarla a Málaga, "para visitar los museos de los que hablamos", después de ofrecerle acompañarle a una cena en el Ritz.

Ella se resistía a quedar. El marqués probó suerte invitándola a otra cena, en el Club Allard. "Me haría mucha ilusión, incluso si vienes con ese vestido de Zara de la noche que nos conocimos”. Ella aceptó y le envió un vídeo desfilando en Málaga, que él aplaudió al que correspondió con la foto de un amanecer.

"No necesitas a un hombre para ser madre"

Hablando de los cinco hijos de él, Esther Doña le confesó que le encantan los niños y quería tener hijos, "pero no a cualquier precio ni con cualquier persona". "No necesitas a nadie, tengo amigas que han sido madres solas", respondía él.

"Voy a rezar porque lo nuestro salga adelante"

Pasado un tiempo, Carlos Falcó ya estaba decidido a ir a por todas. "Voy a luchar porque lo nuestro salga adelante, eres una mujer extraordinaria (…) He tenido la suerte de conocerte cuando menos esperaba. Voy a misa y rezaré por ello".

Finalmente, dejaron el whatsapp de adolescentes y pasaron a las llamadas telefónicas, aunque seguían compartiendo cosas, como la canción de Juan Peña, Si a veces hablo de ti, que le mandó ella.

"No había marcha atrás, ya estábamos, irremediablemente, involucrados", escribe Esther Doña en su libro recordando esa época.

El primer "te quiero" del marqués llegó... por whatsapp