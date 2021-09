Esther Doña y el juez Pedraz defienden su amor: "El marqués de Griñón me dijo que le gustaba Santiago para mí"

La viuda de Carlos Falcó y el magistrado de la Audiencia Nacional, pareja del momento, cuentan su historia en ¡Hola!

"Estoy enamorado y no quiero esconderme", dice él

Ella desvela cómo surgió su relación, con permiso de su marido antes de fallecer, y su prima de 'celestina'

Dos meses después de salir a la luz su romance, y tras retratarlo ellos mismos con bailes y arrumacos en las redes sociales, Esther Doña y Santiago Pedraz, una de las parejas del momento, oficializan su relación con una entrevista exclusiva con posado incluido en la revista ¡Hola!.

El juez de la Audiencia Nacional da el salto definitivo al mundo del corazón, desoyendo los presuntos consejos de sus colegas de profesión para que mantuviera un perfil bajo sobre su vida privada con la viuda del marqués de Griñón.

"Estoy enamorado y no quiero esconderme"

"Estoy aquí, al lado de Esther, porque estoy enamorado y no quiero esconderme. Cuando uno ama, quiere gritarlo a los cuatro vientos", dice en la citada entrevista que lo convierte definitivamente en un personaje del papel couché:

Pero el titular más sorprendente es el que ha dado su pareja, Esther Doña, quien asegura que el Marqués le dio permiso de forma indirecta para que estuviera con el magistrado, que ya era amigo de la pareja, cuando él hubiera fallecido.

"Carlos me puso a Santiago en mi camino"

"Hace unos años, Carlos, que siempre pensaba en todo, comentó en una de tantas reuniones de amigos que hacíamos en casa algo que me dejó un poco perpleja. Dijo: 'El día que yo no esté, ¡Santiago es el hombre que me gustaría para Esther!'".

La influencer cuenta que cuando empezó a salir con el juez, "yo ni me acordaba, pero fue Verónica [prima hermana de Carlos] quien me lo hizo recordar", revela ahora Esther Doña sobre la presunta broma que le hizo el Marqués de Griñón, ahora convertida en una realidad. "Carlos ha puesto en mi camino a la persona que me iba a hacer feliz. Estoy segura de ello. Carlos era único. Creo que nunca dejará de sorprenderme".

Esther Doña pidió al juez su teléfono: "Se lo dije a Carlos y le pareció fenomenal"

El marqués de Griñón y Esther Doña conocieron al juez Pedraz en una fiesta de unos amigos en común. Fue ella la que tomó la iniciativa después, pidiéndole su número de teléfono para invitarle a una de las cenas que el matrimonio organizaba en su finca de El Rincón. "Se lo dije a Carlos y le pareció fenomenal. Todo fluyó con normalidad", recuerda.

Así surgió su historia de amor: "Creo que todo estaba escrito"

La ex madrastra de Tamara Falcó ha relatado cómo fue su historia de amor. "¡Aún no puedo creer cómo empezó! Es algo que nos ha sorprendido a los dos. Pero pienso que ya estaba escrito".

La prima de Carlos Falcó hizo su papel de “Celestina”, propiciando una cita entre ambos. "Ella, desde hacía unos meses, no paraba de repetirme: 'Prima, tienes que ver a Santi, ¡Santi es el mejor!'. Y yo no entendía bien su insistencia hasta hace unos meses", cuando se acercaba la fecha de la boda de su hijo Jaime Fernández de Córdova con Virginia Trujillo. "Hablé con Verónica y le comenté que iba a cenar con Santi y me dijo: '¡Invítale a la boda!'. Le dije que no, y ella al día siguiente volvió a insistirme en que, por favor le invitara. Así que lo hice, pensando que Santi diría que no (...). Mi sorpresa fue cuando él accedió y como se suele decir de una boda sale otra, en este caso salió una pareja".

"La vida te da golpes pero siempre te compensa"