"Estoy tremendo, estoy crocanti": qué hay detrás del anuncio y la canción estrella del verano

“Estábamos muy ilusionados con el Extra de Verano de la ONCE, pero nunca sabes si a la gente le va a gustar o no. Lo que intentamos es hacer algo muy popular, que a la gente le sacase una sonrisa y se sintiera identificada. Una campaña divertida, alegre y que te hiciera olvidar las cosas malas en estos tiempos que tanto la necesitábamos”, nos explica Elena Delgado , una de las tres directoras creativas del spot, junto a María Gomis y Ántela Cadiñanos . Que el equipo de ideólogos de esta campaña esté liderado por mujeres es algo a destacar, sobre todo después de la polémica actual por el talento femenino en el humor.

Tanto el casting de actores como la grabación , que duró cuatro días, se llevó a cabo en una de las playas principales de Benidorm (Alicante) . “Buscaron actores que no fueran actores, porque queríamos gente real, caras que no fueran conocidas y transmitieran esa naturalidad”. “En la zona de Valencia encontraron a toda esa gente maravillosa y auténtica ” que aparecen en el anuncio celebrando el verano. “No queríamos 'frikis' o extremos, sino gente normal” . “El rodaje fue muy divertido”, recuerda la directora creativa de Sra. Rushmore.

El ex integrante de grupos como La Frontera o Esqueletos aparcó esta faceta hace años -aunque no descarta volver en el futuro-, para dedicarse a la producción y supervisión musical para publicidad y televisión junto a su socio Kaelo del Río . Su sello Heaven Music está presente en numerosos spots de primeras marcas como Iberdrola, Ikea, Aquarius, Atlético de Madrid, ING Direct, Yoigo, Euromillones, La Casera, Mercedes Benz o Vodafone…

¿Cuál es el estilo del tema ‘Subidón del verano’? “Es difícil de definir pero los ingredientes que usamos fueron una base electrónica , elementos que conectan con la música de los 70, en especial con el pop italiano. Una de sus referencias fue Pino D’Angió y su Qué idea, maquale idea . "Esta canción no tiene nada que ver con la de la ONCE, pero sí pensé que un timbre de voz grave podría funcionar muy bien con el ‘estoy tremendo’”.

Los cantantes que ponen voz a la campaña de la ONCE también son un misterio y objeto de debate en las redes sociales. Algunos usuarios apuntaban a Coque Malla o Rigoberta Mandini, pero José Battaglio nos saca de dudas. La voz masculina es de Manuel Fernandez, que no es un cantante profesional, sino "un músico anónimo que trabaja con nosotros y al que elegimos por su timbre de voz". Recurrir a cantantes no conocidos es algo habitual en publicidad. “Recuerdo otra campaña de la ONCE que hicimos hace años, donde el cantante era el panadero de al lado del estudio de grabación, que no había cantado nunca. Muchas veces buscamos el carácter más que la profesionalidad.”