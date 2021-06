Lara Álvarez estrena la canción completa y videoclip del tema de la Eurocopa

La letra de 'Juntos somos más'

A la vida hay que ponerle Fe

Si te caes párate otra vez

La victoria la consigues tú

Enfocado y con mucha actitud

¡Lara!

Ya estoy lista pa’l juego

Dime si lo estas tú

Dejo en el banquillo el miedo

Tengo toda la actitud

Porque comprendí

Que soy capaz

De transformar lo malo en bueno

y lo que aprendí

De mi rival

Lo demuestro en el terreno

Y se que los tropiezos

Te hacen mejor

Rojo amarillo

Ese es mi color

Que estemos Juntos

Es lo que quiero yo

Mira… que es lo que quieres tú

Que gocemos de la vida

Que es lo que quieres tú

Que mañana yo no sé

Que es lo que quieres tú

Lo que el cuerpo a ti te pida

Que es lo que quiere tú

Solo se vive una vez eh eh

Yo se lo que ves, eh

No se que ves tú, tú

Botas en mi pie, en mi pie

Nunca me olvido que descalza comencé

Vamo’ a enfocarnos en hacer ver las cosas

Que no te importe que digan de ti…

Visualízate subiendo la copa

Con los que siempre estuvieron ahí

Que los tropiezos

Te hacen mejor

Rojo amarillo

Ese es mi color

Que estemos juntos es lo que quiero yo

Mira… que es lo que quieres tú

Que gocemos de la vida

Que es lo que quieres tú

Que mañana yo no sé

Que es lo que quieres tú

Lo que el cuerpo a ti te pida

Que es lo que quiere tú

Solo se vive una vez eh eh

Que es lo que quieres tú

A ganar, salimos a ganar

Confiando en lo que soy

Sin miedo a mi rival no hay tiempo que perder

Jugar y demostrar

Dame la mano y ven

Que juntos son mas

A ganar, salimos a ganar

Confiando en lo que soy

Sin miedo a mi rival

No hay tiempo que perder

Jugar y demostrar

Dame la mano y ven

Que juntos son más

Que es lo que quieres tú

Que es lo que quieres tú,

Que es lo que quieres tú

Que es lo que quieres tú

Que es lo que quieres tú

Lalala lalara lalala