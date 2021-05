Rocío Carrasco, el plan B de España para ganar este año Eurovisión

Las canciones de la serie documental (Francia, Suiza y Bulgaria), son favoritas en 2º, 4º y 10º, mientras que España va la última puesto en las apuestas

El triunfo de 'Voilà' sería el más significativo. Su cantante Barbara Pravi también fue víctima de violencia de género

España elige a Francia en la encuesta de fans internacional. Italia y Malta, son las grandes rivales

La suerte ya está echada. Tras la emisión de la segunda semifinal de Eurovisión, con la clasificación de Suiza, Islandia Bulgaria, tres de los países favoritos este año que se jugaban el pase a la final, comienza la verdadera cuenta atrás para el Festival de este sábado 22 de mayo en Róterdam (Holanda).

Francia y España ya estaban dentro por formar parte del Big Five, de forma que las cuatro canciones que han sonado en los especiales de Rocío Carrasco –la francesa Voilà, la suiza Tout l’univers, la búlgara Growing up is getting old y la española Voy a quedarme- competirán en la final con estos otros 22 países: Italia, Reino Unido, Alemania, Islandia, Albania, Serbia, Moldavia, Portugal, San Marino, Grecia, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Israel, Rusia, Azerbayán, Malta, Lituania, Chipre, Suecia, Bélgica y Ucrania.

Pese a haber ido perdiendo fuelle con los años, Eurovisión sigue siendo un acontecimiento televisivo al que es difícil resistirse. Más de 200 millones de personas lo ven en todo el mundo. Solo en España, la última edición reunió a más de 5 millones (36.7% de share) en TVE, que subieron a los 6 millones y el 44.6% en las votaciones. Y eso que Miki y La Venda, que quedaron en el puesto 22, no tenían el tirón de los representantes del año anterior, Amaia y Alfred en pleno fenómeno Operación Triunfo.

Las tres canciones de Rocío Carrasco, entre las favoritas

Aunque este año también tenemos todas las de perder con Blas Cantó –las apuestas lo sitúan en el último puesto-, esta 65 edición está generando mucha expectación. En ello ha tenido que ver el gran nivel musical que hay, con una decena de “temazos” que hacen que esté más reñido que nunca, y el protagonismo que Telecinco ha dado a tres de las grandes favoritas (Suiza, Francia y Bulgaria) en la serie documental de Rocío Carrasco.

El fenómeno mediático y social que ha supuesto Rocío, contar la verdad para seguir viva, seguido cada miércoles por millones de espectadores, hace que los españoles nos sintamos este año identificados y divididos entre Tout l’universe (Gjon’s Tears), Voilà (Barbar Pravi) y Growing up is getting old (Victoria), los temas que han sonado en los 11 episodios emitidos y cuyos cantantes han pasado por el plató del programa.

La francesa 'Voilà', el triunfo más significativo

El triunfo de cualquiera de las tres canciones de 'Rocío' sería también un éxito para España, y un consuelo para la previsible derrota de Blas Cantó. Pero la victoria más significativa sería la de Bárbara Pravi y su intimista y enérgico tema Voilà, por diversos motivos.

Barbara Pravi también fue víctima de violencia de género

La artista parisina de 28 años empatiza con el relato de Rocío Carrasco porque ella también fue víctima de violencia de género en el pasado, como confesó cuando estuvo en España.

"Cuando llegué a Madrid no sabía nada de su historia, me enteré aquí, pero me sentí muy orgullosa, porque es algo por lo que yo pasé y fue muy significativo para mí estar allí actuando", contó.

Fan de Rocío Jurado, cantó 'Como una ola'

Además, antes de que su canción sonase en los especiales de Rocío Carrasco, Barbara Pravi ya se sentía muy cercana a la familia Jurado, dado que conocía a “la más grande” por una amiga española y su abuela que eran fans y cantaban mucho sus canciones, según contó cuando vino a España y le hizo un guiño interpretando una de sus canciones más conocidas, Como una ola:

La letra de 'Voilà', reflejo del relato de Rocío

Además, Voilà parece reflejar a la perfección la historia de Rocío Carrasco, con frases en su letra como “estoy aquí aunque al descubierto”, “tengo miedo, sí”, “estoy aquí en el ruido y en el silencio”, “mírenme, no se vayan, se lo suplico, quédense más tiempo”, “tal vez eso no me salve, pero no sé cómo hacerlo sin vosotros, quiéranme como se quiere a un amigo que se va para siempre”, “quiero que me quieran porque yo no sé querer mi silueta”, “mis ojos y mis manos”, “todo lo que tengo está aquí”, “es mi cara, es mi grito, estoy aquí”….

"Voilá es lo que soy, un mensaje de aceptación", explicó Pravi sobre el tema que cantó en el plató de Telecinco:

Una artista "auténtica"

Nacida como Barbara Piévic, hija de padres franceses y abuelos paternos de origen serbio e iraní, creció en una familia de artistas, rodeada de libros y música. Se cambió el apellido a Pravi, palabra serbia que significa "auténtico", en homenaje a su abuelo paterno. "La autenticidad es mi forma de vida", ratifica la representante francesa.

Ya "ganó" la versión junior de Eurovisión

Compositora prolífica además de intérprete, Barbara Pravi tiene tres discos en el mercado: Barbara Pravi (2018), Reviens pour l'hiver (2020) y Les prières (2021). La francesa ya “triunfó” en Eurovisión, dado que compuso el tema J'Imagine con el que la pequeña Valentina ganó la versión Junior del concurso en 2020.

Su amistad con Blas Cantó

Tanto si gana Barbara Pravi como si lo hace Gjon’s Tears, también será una alegría para Blas Cantó, ya que los dos han mostrado muy buena sintonía con nuestro representante, en especial ella.

"En el caso de España me gusta la canción, el intérprete y lo que trata (la muerte de un ser querido durante la pandemia), que sea capaz de abrirse así ante millones de personas", destacó Pravi, que ha mostrado su amistad con Blas Cantó en las redes:

Italia y Malta, sus grandes rivales

Francia ha adelantado en las apuestas a Malta, otra de las grandes favoritas, y ocupa en estos momentos el segundo lugar, solo superada por la gran favorita, Italia, para coger este sábado el testigo de Duncan Laurence, ganador del año pasado con Arcade.

Gjon’s Tears, el autor de Tout l’universe (Suiza) va en cuarto lugar, y la otra canción de Rocío Carrasco, Growing up is getting old (Bulgaria), es la décima:

Así es la canción italiana, que de momento va en cabeza en las quinielas:

Lo sentimos, Portugal, pero este año España va con Francia en Eurovisión

En Eurovisión también juega el politiqueo y la amistad entre países, sobre todos los vecinos. Según las estadísticas, Portugal, Francia y Suiza son los que otorgan más puntos a España en Eurovisión, mientras que los más votados por España son, en este orden, Alemania, Italia y Portugal.

La relación entre España y nuestros vecinos portugueses es curiosa, ya que ellos nos votan más a nosotros que a la inversa. Una amistad no correspondida similar a la que tenemos con Francia, que nos suele dar menos puntos que nosotros a ellos.

Pero este año Portugal, cuya canción (Love is on my side, de Black Mamba) también está en el top 10 de favoritas, quizá nos perdone si le damos los 12 puntos a Francia. En la encuesta OGAE Poll (Club Internacional de Fans de Eurovisión), España ya ha dado a Barbara Pravi la máxima puntuación (12), seguida de Suiza (10). Y en las redes sociales, muchos ya la dan por vencedora:

Veremos si esta predilección por Barbara Pravi se refleja también el próximo sábado en la final de Eurovisión. De ser así, sería la sexta vez que gana Francia en la historia del Festival.

Tanto si gana Voilà como si lo hace Tout l’universe (también cantada en francés), será la primera vez que lo hace una canción francesa desde Céline Dion en 1987 con Ne partez pas san moi para Suiza.

"Esta vez es un idioma guay!", exclamaba divertida Bárbara Pravi para mostrar su orgullo porque su idioma tenga más representación que nunca en una edición en la que vuelven a predominar los temas en inglés, aunque el español también suena, en la canción de Blas Cantó, y en algunas partes de El Diablo (Chipre) y Senhit-Adrenalina (San Marino) -también entre las favoritas- y Loco, loco (Serbia).

Mediaset, a por su quinta "victoria" en Eurovisión

Este año Mediaset también concursa de forma simbólica en Eurovisión, apoyando a los cuatro países cuyas canciones han sonado en el plató de Rocío: Francia, Suiza, Bulgaria y España.

El grupo televisivo siempre ha tenido mucho ojo para detectar futuros éxitos musicales, y una especial sensibilidad con Eurovisión, como demuestran todas las veces que ha "adivinado" quién ganaría el Festival, al usar la música de las triunfadoras en sus promociones.