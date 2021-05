Damiano David, el polémico y atractivo líder del grupo ganador de Eurovisión

Damiano desmiente que estuviera drogándose: "No a la cocaína"

En la rueda de prensa posterior al festival, los periodistas le han pedido explicaciones, pero Damiano David ha desmentido que estuviera drogándose. El motivo, según dijo, por el que estaba agachado cuando la cámara le enfocó es que "Thomas [su compañero] rompió una copa", apuntó el vocalista, algo que corroboró el aludido. "Eso no es verdad. No tomo drogas. Por favor, chicos. No digáis eso", añadió el ganador de Eurovisión, lanzando un rotundo mensaje de "no a la cocaína".