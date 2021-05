Ay la Virgen: Eurovisión arranca con nivelazo, dosis de frikismo y mal augurio para España

Hay, al menos, diez países con propuestas de mucha calidad que ya encabezan el top 10 de las casas de apuestas. Entre ellas, algunas de las canciones que Telecinco ya ha dado a conocer en España a través de los especiales de Rocío Carrasco, como la de Suiza (Tout l’universe de Gjon’s Tears), Francia (Voilá) o Bulgaria (Growing up is getting old).