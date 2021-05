Italia gana Eurovisión a ritmo de rock y España suma un nuevo batacazo

Italia ha ganado Eurovisión con el grupo de rock Måneskin. No ha habido sorpresa ya que su canción Zitti e buoni era la gran favorita para hacerse con el ansiado micrófono de cristal en el concurso musical celebrado en Róterdam (Países). España, por su parte, ha quedado en antepenúltimo lugar (24), solo por delante de Alemania y Reino Unido, que no ha obtenido ningún punto ni del jurado ni del público.

España, a la cola por sexta edición consecutiva, en el puesto 24

El artista murciano no ha podido romper la maldición que persigue a nuestro país en Eurovisión desde hace seis ediciones, en las que quedamos por debajo del puesto nº20. Tan solo ha superado a Alemania y a Reino Unido, el único país que no ha recibido ningún punto. Al menos, Blas Cantó no se ha ido de vacío y en el último lugar, como le auguraban las apuestas. Además, se ha llevado los elogios del público por la fuerza vocal, emotividad y perfección técnica de su canción.

Por segundo año consecutivo, Portugal no nos ha dado ningún punto y ha otorgado su máxima puntuación a Bulgaria y la cantante Victoria (Growing up is getting old), que también actuó en el plató de Rocío, contar la verdad para seguir viva.