Pasiones, intereses y humor: el lío político que hay montado en torno a Eurovisión

La otra formación gallega en el Congreso, BNG, rival en votos de Podemos , no se ha querido quedar fuera del debate, al que se ha sumado este martes, dudando de la parcialidad y la sensibilidad de RTVE hacia la propuesta de Tanxugueiras por su canción en gallego y otras lenguas cooficiales. El portavoz del BNG en la Cámara baja, Néstor Rego, ha explicado que el problema "no es quien represente a España" en Eurovisión, sino el hecho de que un ente público que pagan todos los españoles haya actuado "de forma parcial para excluir una canción por ser en gallego".

El presidente del Gobierno no se ha pronunciado, pero en su comparecencia por la crisis de los refugiados de Afganistán en la base aérea de Torrejón de Ardoz, ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el líder socialista dejó entrever que le gustaba In Spain we call it soledad (uno de los temas más conocidos de Rigoberta Bandini) cuando dijo “In Spain we say: Estamos a las duras y a las maduras”. La cantante se dio por aludida y así lo manifestó en redes sociales.