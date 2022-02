Ya son 9 los países que piden la expulsión de Rusia de Eurovisión: Finlandia amenaza con abandonar

Letonia, Lituania, Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca son otros de los países cuyas televisiones ya se han manifestado en contra de la decisión de la UER , que admite que seguirá “vigilando” los acontecimientos, por lo que no se descarta que termine cediendo a las presiones de dejar a Rusia fuera del certamen.

Letonia fue una de las primeras televisiones en manifestarse, con un comunicado a través de sus representantes, el grupo Citi Zeni, en el que recuerda que el eslogan del festival de este año, “The Sound of Beauty” (el sonido de la belleza) no se debe convertir en “The Sound of war” (el sonido de la guerra).