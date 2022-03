El "pelazo" de Meghan Markle se cuela en Eurovisión, en una de las canciones más raras del festival

Poco a poco se van desvelando los representantes de países que concursan en Eurovisión que faltaban por conocer. Entre los nuevos rivales de Chanel (España) hay varias propuestas curiosas, como la de Serbia, que ya está dando mucho que hablar por la temática y la letra de su canción elegida, In corpore sano, en la que se hace referencia a Meghan Markle, ex duquesa de Sussex, y el secreto de su "cabello saludable".

"Decidí mencionar a Meghan Markle en la canción porque los medios dicen que tiene un cabello hermoso… Tiene un pelo más bonito que Kate Middleton, a sí que no mintamos. Kate tiene hermosos sombreros y Meghan tiene un cabello hermoso", comentó la cantante serbia a los medios del país, cuando le preguntaron por la letra de su canción, aludiendo a la comentada rivalidad entre las nueras de la reina Isabel.

Ataviada con el uniforme blanco de una trabajadora de un centro de salud, la cantante se lava las manos en un lavabo mientras canta su tema In corpore sano, que habla de los problemas de salud que padecen los artistas serbios, que no tienen seguridad social. Una canción reivindicativa que quiere poner de manifiesto cómo la salud se refleja en lo físico. Por ejemplo, habla de cómo las ojeras pueden ser un síntoma de problemas hepáticos o cómo un mal funcionamiento del bazo puede repercutir en manchas alrededor de los labios.