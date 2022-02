TVE estudia cambios en la canción de Chanel tras las críticas del PSOE por remitir a la "prostitución"

Los socialistas denuncian que el "sugar daddy" y "monetary" es un mensaje contrario a la lucha contra la violencia hacia las mujeres

El presidente de RTVE responde que están "reflexionando" para que la canción 'SloMo' no perjudique la "defensa de la igualdad"

Asegura que ha leído la letra "40.000 veces" y "hay muchas interpretaciones"

El sistema de votación del Benidorm Fest para elegir al representante en Eurovisión, que dejó fuera a Tanxugueiras pese a ser las más votadas del público, no es la única polémica que ha rodeado este año la elección de la canción española para Eurovisión.

El tema ganador, Slomo de Chanel, fue cuestionado desde el principio por el contenido de su letra, con debate entre los que consideran que denigra a la mujer y que no representa los valores que debería promover una televisión pública como RTVE, los que la defienden, argumentando que en realidad es una expresión del empoderamiento femenino.

El PSOE denuncia que el "sugardadismo" es "una forma de prostitución"

Este jueves, mientras Chanel es favorita en los sondeos de los eurofans para ganar el festival, el “monetary” y “sugar daddy” de su canción vuelven a estar en el punto de mira, con críticas ahora del PSOE, que denuncia que el "sugardadismo" al que remite la letra de la canción elegida es una forma de prostitución".

La diputada socialista Lidia Guinart ha pedido explicaciones a RTVE durante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación y sus Sociedades, celebrada hoy en la Cámara Baja.

"Estamos preocupados por el mensaje que transmite la canción"

La parlamentaria del PSOE ha insistido en que la elección de la canción que representa a RTVE en Eurovisión "no es baladí", sino "motivo de preocupación, por el mensaje que transmite".

Los socialistas argumentan que "la normalización de la mercantilización del cuerpo de las mujeres no parece el mejor de los mensajes para representar a una televisión pública sobre la que, como ya hemos indicado en repetidas ocasiones, pesa la obligación legal, pero también ética, de ser ejemplo en el camino hacia la plena igualdad real entre mujeres y hombres".

"Las letras de muchas canciones, especialmente de algunas tendencias musicales en auge en la actualidad, ofrecen a la ciudadanía, pero especialmente a los más jóvenes, mensajes que van justo en la dirección contraria a la lucha contra la violencia hacia las mujeres", ha subrayado Lidia Guinart.

"La prostitución es una forma de violencia contra las mujeres"

"Y la prostitución", a la que en su opinión remite la canción de Chanel, "es eso, ni más ni menos, una forma de violencia contra las mujeres. Una canción que remita a cualquier forma de violencia no parece, por tanto, la mejor elección para llevar a un festival como Eurovisión", critica la parlamentaria socialista.

El presidente de RTVE: "Estamos reflexionando con mucha atención"

El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha respondido asegurando que son sensibles a las críticas y no descartan realizar algún cambio. La Corporación está "reflexionando con muchísima atención" sobre los comentarios que está suscitando la canción que defenderá Chanel, el próximo 14 de mayo en Turín (Italia), ha dicho el máximo responsable de la televisión pública.

"Hay una diferencia entre 'daddy' y 'sugar daddy'"

"Si tengo un problema, no es monetary, yo vuelvo loquito a todos los daddies", dice la parte más controvertida de la canción de Chanel. A este respecto, Pérez Tornero asegura que se ha leído"40.000 veces" la letra de SloMO y cree que "hay una diferencia" entre decir 'daddy' y 'sugar daddy' [hombre que gasta dinero en beneficio de una relación romántica o sexual, usualmente siendo su pareja más joven que él]

"La interpretación que usted hace de la canción, que parece hacer, es una interpretación. Hay otras", ha recalcado el presidente.

El directivo de RTVE ha dado la razón al PSOE en que la Corporación "tiene que dar un mensaje de defensa de la mujer, de igualdad, de respeto a su dignidad siempre. Habría que hacerlo, no sólo con la ganadora, sino tal vez con todas".

"Nos estamos leyendo todo lo que aparece sobre el tema"

Por ello, asegura que es un tema que "estamos reflexionando con muchísima atención. Yo y algunos de mis colegas y compañeros del Consejo nos estamos leyendo todo lo que aparece sobre el tema, y lo estamos considerando", ha remarcado.

Pérez Tornero agradece "las contribuciones que se hacen en todos los sectores" e insiste en que RTVE va a poner su "empeño en que esto no perjudique a la defensa de la igualdad".

¿Qué dice la letra de la canción de Chanel?

Let's go! Llego la mami

La reina, la dura, una bugatti

El mundo está loco con esta party

Si tengo un problema, no es monetary

Yo vuelvo loquito a todos los daddies

Yo siempre primera, nunca secondary

Apenas hago doom, doom

Con mi boom, boom

Y le tengo dando zoom, zoom

Por Miami

Y no se confundan

Señora y señore

Yo siempre toy ready

Pa romper cadera, romper corazones

Solo existe una

No hay imitaciones

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo

Take a video

Watch it SloMo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow

Drives you loco

Take a video, watch it SloMo

Te gusta todo lo que tengo

Te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la

Un poco salvaje na-na-na

Make it go like pa-pa-pa

Like pa-pa-pa-pa

Y no se confundan

Señora y señore

Yo siempre toy ready

Pa romper cadera, romper corazone

Solo existe una

No hay imitaciones

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo

Take a video

Watch it SloMo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow

Drives you loco

Take a video

Watch it SloMo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow

Drives you loco

Y no se confundan

Señor y señore

Yo siempre toy ready

Pa romper cadera, romper corazones

Solo existe una

No hay imitaciones

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo

Take a video

Watch it SloMo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow

Drives you loco

Take a video