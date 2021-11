Qué hay detrás de la acusación de censura de Bob Pop y otros cómicos a Movistar+: "Te has radicalizado"

El escritor, guionista y crítico televisivo agradeció al galardón a Andreu Buenafuente y todo el equipo de Late Motiv , programa en el que colaboraba hasta hace unos meses y que ha anunciado su despedida para finales de año tras siete temporadas en Movistar Plus.

Bob Pop , en silla de ruedas por la esclerosis múltiple que padece, dirigió entonces unas duras palabras a la plataforma de Telefónica que están causando mucha polémica en la red: "Me hubiera encantado abrazarles y estar allí con ellos cuando salió la noticia de que el programa se acababa en diciembre, pero a mí Movistar+ me echó antes que a ellos porque les resultaba incómodo. Así que gracias, Movistar+":

Sus palabras no pasaron desapercibidas. Primero, porque muchos no sabíamos que Bob Pop ya no estaban en Late Motiv, ya que los colaboradores van rotando. Pero sobre todo, por la acusación velada de censura que lanzaba a sus antiguos jefes.