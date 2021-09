Famosas que se quitaron los implantes mamarios: Sin tetas SÍ hay paraíso

En un momento en que cada vez más mujeres deciden aumentarse el pecho (60.000 operaciones al año solo en España) , la noticia llega cuando alguien decide reducírselo, como fue el caso de Soraya Arnelas, o retirarse los implantes mamarios , como ha hecho Raquel del Rosario. La cantante y ex vocalista de El sueño de Morfeo compartió en redes sociales su decisión de revertir la operación que se hizo hace 13 años , recuperando así el busto natural que tenía en 2008 . En su caso, por "coherencia personal", y también por miedo al cáncer que se asocia a los implantes mamarios , que le quitaba el sueño.

La actriz de Eyes wide shut o Big Little lies se quitó los implantes en 2016, dos años después de haberse operado, cuando salieron a la luz los peligros de la silicona y acababa de terminar la lactancia de su hija, Sunday Rose.

Dos años antes que Nicole Kidman, la ex Spice Girl Victoria Beckham también confesaba en una entrevista con Allure que se había deshecho de sus implantes mamarios, porque no se veía natural con ellos. "Ya no los tengo. Creo que podría haberlos comprado", bromeó.