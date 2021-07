Fernando Sánchez Dragó, contra Irene Montero: "Ninguna mujer me ha pedido jamás que usara condón"

El escritor critica la denuncia de la ministra de Igualdad al tiktoker Naim Darrechi, por engañar a las mujeres diciendo que era estéril

"Me he acostado, Doña Irene, con muchas mujeres decentes. Me han pedido que eyaculara fuera y lo he hecho. (...) Métase en sus asuntos y no en nuestras alcobas"

El influencer, denunciado también por el gobierno Balear y criticado nuevamente por su justificación en redes

La polémica de Naim Darrechi, el tiktoker mallorquín que confesó mentir a las chicas diciendo que era estéril para poder practicar sexo sin preservativo, sigue dando que hablar, tras saltar a la esfera política.

A la denuncia ante la Fiscalía de la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha sumado hoy la del Gobierno balear, por posible abuso sexual e incitación a la violencia contra la mujer. La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad y presidenta del Instituto Balear de la Mujer (IB-Dona), Mercedes Garrido, extenderá la solicitud a aquellas personas o entidades que al amparo del artículo 31 del Código Penal resulten ser autores o cooperadores necesarios de Darrechi, ha detallado la Conselleria en una nota.

Aunque el influencer ya pidió perdón en sus redes sociales, se siguen sucediendo las críticas contra él por sus irresponsables declaraciones, despreciando no solo el riesgo de embarazo, sino también el de las enfermedades de transmisión sexual cuando no se toman precauciones. Aitana Ocaña, Lola Índigo, Carlos Cuevas, Arón Piper, Patricia Pardo, Laura Fa o Ibai Llanos son algunas de las personas que han arremetieron contra el joven con frases como "eres escoria" o "es demencial".

Sin embargo, también hay algunas voces que critican las palabras de Irene Montero. "Te denuncia públicamente por no usar condón mientras echas un polvo, con perdón. A eso hemos llegado", criticó un tuitero.

Lo cierto es que la ministra no denuncia a Naim Darrechi por no usar preservativo, sino por mentir a las mujeres con el objetivo de hacerlo, lo que se conoce como stealthing (sexo no contenido sin preservativo).

Sánchez Dragó: "Ninguna mujer me ha pedido jamás que usara condón, que eyaculara fuera sí"

Pero el asunto está siendo objeto discusión también por parte de personajes conocidos, como Fernando Sánchez Dragó. El siempre polémico escritor y columnista se ha pronunciado así en Twitter, dirigiéndose directamente a la Ministra:

"Me he acostado, doña Irene, con muchas mujeres de las llamadas decentes y ninguna, jamás, me ha pedido que me pusiera un condón", ha escrito.

"Que eyaculara fuera, sí, y lo he hecho. Eso se llama respeto. Déjelas y déjenos en paz. Métase en sus asuntos y no en nuestras alcobas. Buenos días", ha escrito este miércoles, reivindicando la libertad de las parejas para practicar sexo como quieran, pero obviando el derecho a decidir que se quita a una mujer cuando se la engaña haciéndola creer que no corre ningún riesgo, como ha sido el caso de este tiktoker en cuestión, el más seguido en España con 26 millones de followers.

Naim Darrechi se justifica y la lía de nuevo

Después de pedir perdón en sus redes sociales, diciendo que lo que había dicho era "una locura" y que además "no era cierto", este martes Naim Darrechi volvía a dar la cara en sus redes sociales.

Lo que parecían unas nuevas disculpas se han vuelto contra él, por defenderse con un ataque al Gobierno, al que responsabiliza por no asesorar a los influencers que cada vez tienen más voz en la sociedad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Me llaman Naim ❤️ (@naimdarrechi)

El mallorquín empieza su story en Instagram admitiendo su culpa, diciendo que “de todo lo malo se saca algo bueno siempre y esta vez yo he hecho la mala acción”. Pero se justifica 'pasando la pelota' al Gobierno, al que pide que haya un comité de influencers para regular lo que se dice en redes sociales: "Que se hagan una normas como hay en la tele, en el periódico y en la radio y de esta manera no pasarán este tipo de problemas".