Fidel Albiac desmintió su fama de controlador de Rocío: "El silencio nos ha perjudicado"

El marido de Rocío Carrasco apareció por sorpresa durante la entrevista a su mujer en Telecinco

La apoyó públicamente: "Me duele verla sufrir, justificarse como ha hecho todos estos años"

Se quejó de verse "señalado desde el principio" por tener "abducida" a Rocío y explicó su verdadera relación

Fidel Albiac, el marido de Rocío Carrasco apodado "el mudo" en los medios por su silencio durante todos estos años, hizo anoche una excepción, con una aparición histórica en directo en Telecinco , para apoyar a su mujer.



La pareja de la hija de Rocío Jurado desde hace 20 años se dejó ver y oír en televisión a través de una conexión desde su casa, mientras veía la entrevista a Rocío Carrasco. Era la primera vez que le veíamos hablar en televisión, y la segunda que oíamos su voz, tras la llamada telefónica que hizo a ¡Qué tiempo tan feliz! hace diez años.

Me produce tanto dolor verla sufrir y justificándose todo el tiempo

"No estoy viendo la entrevista, me produce tanto dolor y daño verla y volver a repetir el mismo testimonio, justificándose como ha hecho todos estos años... llamo para darle mi apoyo público, que no se si hace falta o no. Apoyo también a toda persona que se ha visto en esta circunstancia, ella tiene la suerte o la desgracia de estar ahí, pero cuantas personas no tienen esa oportunidad", dijo al comienzo de la conexión:

Fidel explicó cómo está viviendo la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva: "Ella trata de que no se le note pero hasta eso lo han utilizado en contra", dijo en alusión a las críticas a su mujer por haber salido con él en portadas de revistas en estos últimos años, mostrando felicidad cuando vivía un infierno paralelo con su ex marido.



"El dolor es verlo todo comprimido y seguido, te das cuenta de lo que ha sucedido y dices, cómo se ha podido soportar tanto tiempo este daño. Muchas veces me levanto y no sigo viéndolo".

Se defendió de los que creen que tiene "abducida" a Rocío

Fidel Albiac explicó por qué no ha querido salir nunca en los medios, sobre todo para defenderse de los que piensan que tiene "abducida" a Rocío Carrasco. El sevillano no la acompañó anoche durante su entrevista en Telecinco, ni tampoco lo hizo en la entrevista grabada de más de 60 horas para la serie documental, según aclaró ayer Carlota Corredera.



"A mí se me ha señalado desde el principio, me han puesto como 300 millones de trapos desde el minuto cero, se me puso como que yo era el que transmitía el neceser de Rocío desde el año 2000", admitía Fidel sobre la imagen de "villano" que ha tenido que soportar en estos años.



Rocío entró entonces a defenderle, culpabilizando a Antonio David de la falsa imagen de controlador de su marido: "La otra persona [Antonio David] ha hecho el efecto espejo, todo lo que él me ha hecho a mí se lo ha plasmado públicamente a él. Él está ejerciendo maltrato con mis hijos, con la persona que está conmigo, con mi madre, mi familia... para cualquier persona que esté al lado mía. Con él no ha podido pero es otra forma de maltrato".

Su rifirrafe con María Patiño: "No diste ni una"

María Patiño puso en duda que Antonio David tuviera tanta influencia en los medios, aunque reconoció que "yo percibí en su momento que ese aislamiento era producto de tu relación con Fidel".

Fidel lo explicaba así: "Es verdad que el silencio nos ha perjudicado, pero siempre se recomienda que cuando algo está judicializado, no se hable". El marido de Rocío entró entonces en una discusión con María Patiño, admitiendo que perdió en su día su demanda contra ella, "a pesar de que dijiste cosas que no eran ciertas, como que nací en Tarifa, que mis padres tenían problemas psicológicos o que me echaron del instituto, no diste ni una". Patiño le respondió que "pudo haber algún error periodístico pero en lo fundamental no mentí, como demuestra el hecho de que gané la demanda que me pusiste".

Fidel admitió esa derrota pero recordó que él sí había ganado quince sentencias en el Supremo, entre ellas a un colaborador de Antena 3 que decía que yo manipulaba a Rocío, "pero da igual porque me siguen dando hostias hasta en el carnet de identidad".



Antonio Rossi recordó entonces que la propia Rocío Flores había contribuido a esa imagen de "villano" que tenía en los medios, cuando dijo que "si Fidel no estuviera, la relación con mi madre habría sido diferente".

Se ha llegado a decir que Rocío tiene la nariz torcida por las drogas

Paloma García Pelayo le preguntó cómo es vivir con una mujer maltratada psicológicamente. "Ella ha tratado muchas veces de que no se le note, pero también se ha usado en contra suya, que si está en un búnker..". "Yo he visto a Rocío como la habéis visto vosotros, he llegado escuchar que Rocío tiene la nariz así porque toma drogas, que es lo más cruel que se puede decir de alguien", contó.

No quiso decir públicamente lo que siente por Rocío