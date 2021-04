Fidel Albiac es uno de los personajes más misteriosos de la prensa del corazón , mucho antes de estrenarse la serie documental de Telecinco, Rocío, contar la verdad para seguir viva. El marido de Rocío Carrasco , a quien ella considera su "salvador" y gran apoyo en los últimos 22 años de relación , tiene el mérito de no haber hablado nunca con la prensa -apenas se conoce su voz- , lo que ha aumentado siempre el interés en su persona. ¿Cómo es en realidad? ¿Qué papel ha jugado en la vida de Rocío Carrasco? ¿Por qué ha tenido siempre una relación distante con los medios? Estos son algunos de los datos sobre él que han trascendido en los medios y que nos ayudan a conocerle más.

1) El gran apoyo de Rocío, en lo personal y profesional

"Él ha sido mi mejor terapia, si no fuera por él estaría hundida" , ha dicho siempre Rocío, que llegó a enfrentarse a su padre, Pedro Carrasco, por defender esta relación . Fidel ha estado al lado de Rocío en todos los golpes que ha sufrido en su vida: su traumático divorcio de Antonio David o la muerte de sus padres , Rocío Jurado de cáncer y el ex boxeador, de un repentino ataque al corazón.

2) Le llaman el "mudo", pero Mª Teresa Campos le hizo hablar

El hecho de que no haya hecho nunca declaraciones públicas le han valido el apodo de "el mudo" entre los periodistas.

Fidel nunca se ha sentado en un plató de televisión, pero hubo un día que sí hizo una concesión. Fue María Teresa Campos , amiga de la pareja, la que consiguió que Fidel dijera unas palabras por teléfono en su programa ¡Qué tiempo tan feliz! , en 2010, durante un homenaje a Amador Mohedano. "¿Está el mudo? Dile que me dé la exclusiva mundial" , le dijo la Campos a Rocío para que su marido se pusiera al teléfono:

Fidel habló de lo mucho que había querido a Rocío Jurado , así como de su relación con Rocío Carrasco. "La función de la pareja es apoyarse el uno al otro y tirar hacia adelante, como los de Alicante”, declaró. "Con mi mujer hay siempre más momentos buenos que malos, y uno malo no supera los cien buenos", añadió.

También habló con cariño del tío de su pareja. "Amador es un gladiador de esta lucha . Es, como decía Rocío Jurado, el macho de la manada y el que ha hecho su función por detrás", declaró del hermano de su suegra. "Muchas gracias. He conseguido que se vea que no eres mudo y que hablas. Otro día conseguiré que la gente vea que también cantas fandango" , le dijo María Teresa Campos para celebrar su hazaña.

3) Objeto de desconfianza por parte de los medios

4) Muy buena fama entre los que le conocen

La imagen mediática de Fidel Albiac contrasta con la que tienen de él los que le conocen y le han visto interactuar con su pareja. Dicen que aunque pueda parecer distante, en las distancias cortas gana y es una persona encantadora . Así lo ha definido el propio Antonio David , en lo que respecta al trato que ha tenido siempre con él, a pesar de acusarle de mover los hilos en la vida de su ex mujer.

5) Fidel reaparece, relajado y bromista con la prensa

Acompañado de Anabel Dueñas, amiga de la pareja , Fidel no quiso hacer declaraciones, pero a los medios les sorprendió ver que por primera vez esbozaba una sonrisa , mostrándose relajado y bromista con la prensa. Fue cuando la reportera se equivocó y le preguntó qué le parecía el "musical" de Rocío Carrasco , a lo que el respondió, sonriendo, "¿qué musical?" .

6) Sus orígenes: hijo único de padres separados

7) Primo de Antonio Canales, el bailaor que va a 'Supervivientes'

"Antonio Canales tiene un parentesco con Fidel" , desveló este domingo Rocío Carrasco en un momento de su entrevista. Trascendía así un vínculo que desconocíamos o no recordábamos entre el bailaor de flamenco y el yerno de Rocío Jurado, que al parecer, son primos . Antonio Canales es uno de los 16 concursantes de Supervivientes , donde coincidirá con Olga Moreno, la actual mujer de Antonio David Flores, por lo que se espera que el tema de Rocío Carrasco y su 'guerra' con el ex guardia civil sea objeto de conversación en la isla.

8) Mal estudiante de joven, como Rocío

Al igual que su mujer, Fidel no fue un buen estudiante. Le echaron con 14 años del instituto, aunque terminó el Bachillerato , animado por su madre. Tras hacer el Servicio Militar , intentó opositar sin éxito para el cuerpo de Policía. Durante un tiempo fue conductor de ambulancias , trabajo que dejó cuando tuvo un accidente, antes de conocer a Rocío Carrasco. También hizo sus pinitos de modelo y trabajó en una empresa de aluminios.

9) Estudios de Derecho y tesis sobre el derecho al honor

10) Ha ganado 12 sentencias en el Supremo

Fidel Albiac no ha hablado nunca en los medios, pero sí en los juzgados, para defenderse cuando ha considerado que se atacaba a su honor. La justicia le ha dado casi siempre la razón, al no considerarle un personaje público. Tiene una docena de sentencias ganadas. Consiguió que una ex pareja, Elizabeth Martín, le indemnizara con 15.000 euros por vulnerar su derecho al honor cuando habló en televisión de su relación y le definió como una persona fría y calculadora. También frenó a la niñera de los hijos de Rocío que le acusó de maltrato físico y psicológico a su mujer.