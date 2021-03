Cris y Cris, la primera gran historia de amor de 'First Dates' sigue viva 5 años después

Hablamos con la pareja que se enamoró y casó en el arranque del programa, que celebra su 5º aniversario

Nos cuentan cómo lo vivieron ("no sabíamos dónde nos metíamos") y cómo es vida actual con su hijo Romeo

Cupido acertó pero "el programa no tiene una varita mágica, tuvimos que poner de nuestra parte"

Hoy en día buscar pareja en televisión o internet se ha convertido en algo totalmente normal y cotidiano. Solteros de todas las edades compaginan con naturalidad sus matches en Tinder con visitas al restaurante de First Dates, donde se muestran despreocupados, divertidos y abiertos al amor sin miedo al fracaso. Hasta Ibai Llanos, referente de las nuevas generaciones en la red, ya hizo su propio programa de citas desde el famoso restaurante de Sobera.

Pero hace cinco años, todo era incertidumbre. Cuatro estrenaba el 17 de abril de 2006 First Dates, formato novedoso en el que por primera vez se retransmitían citas a ciegas reales, con gente de verdad, de la calle, que nunca había pasado por televisión, con sus miedos, sus ilusiones, sus complejos…

Las parejas que se presentaron entonces al casting del aún inédito programa televisivo iban también a "ciegas", de "conejillos de indias", sin saber lo que les esperaba o cómo iba a ser el resultado de lo que estaban grabando.

Una de esas primeras parejas "novatas" es la que forman Cristian y Cristina, que celebran ahora cinco años juntos, en paralelo al primer lustro y más de mil programas que también cumple First Dates, el próximo 17 de abril.

El malagueño de origen argentino (41 años) y la madrileña (35) fueron dos de los primeros solteros que se enamoraron en el programa, la primera pareja que se casó -al poco de conocerse-, y la segunda que tuvo un bebé, Romeo, que tiene ya 3 años.

Para Cristian y Cristina, la de First Dates no era la primera cita a ciegas que habían tenido en sus vidas. Antes del programa ya las habían probado esta fórmula con otras personas, pero ésta si fue la primera que les salió redonda. Y eso que al principio, al menos por parte de ella, Cupido no estaba de su parte...



Rescatamos su primer encuentro "a ciegas"

Su primer encuentro se grabó el 12 de abril de 2016, cinco días antes del estreno del programa, y sin saber siquiera si su cita llegaría a emitirse.

En el vídeo de aquella primera cita, emitida el 9 de mayo de 2016, se ve cómo Cristian siente un flechazo a primera vista con Cristina. Ella estaba mucho más nerviosa que él, pero eso no impidió que sacase todas sus armas de seducción para tenerle embelesado durante toda la cena. Su fobia al queso monopolizó la conversación, pero las risas constantes y las miradas que cruzaban hablaban por sí solas. Hasta Carlos Sobera tenía claro cuál iba a ser la decisión final…:

El "error" que terminó en un "acierto"

El encuentro tenía todas las papeletas de fracasar, al menos por parte de ella, ya que le trajeron lo contrario de lo que había pedido al equipo del programa.

"Físicamente, yo nunca me hubiera fijado en Cristian en un bar. Nunca había dado un beso a alguien con barba, no me gustaba nada la barba, porque me recordaba a mi padre o por lo que fuese", recuerda Cristina a NIUS sobre su primera impresión al ver a su pretendiente. "Cinco minutos antes, el redactor del programa vino a pedirme disculpas porque se habían dado cuenta de que yo había pedido una cosa ¡y me habían traído lo opuesto!".

Con Cristian, sin embargo, acertaron de pleno. "Yo pedí una chica alta, delgada, rubia y de piernas largas. Cuando vi entrar a Cristina con esa faldita, esas piernas, esos taconazos, me volví loco, la verdad", recuerda.

"A él le trajeron lo que pidió, pero a mí todo lo contrario, yo quería un Ashton Kutcher, alguien más joven también", recuerda Cristina riendo, al recordar su cita con Cristian, seis años mayor que ella. "Algo debí hacer bien, ¿eh?", bromea su marido.

Y es que Cristina superó el prejuicio de la barba y de la edad nada más "empezar a hablar con él, me engatusó". "Vamos a ver, que lo hice muy bien...", interrumpe él entre risas, reconociendo que supo que Cristina "era la mujer de mi vida, nada más verla".

El "error" del equipo de First Dates, eligiendo para Cristina lo opuesto a lo que buscaba se convirtió, paradójicamente, en uno de los primeros grandes aciertos en la historia del formato.

Tuvieron un hijo a los siete meses de conocerse

"Nos contamos la vida y conectamos enseguida". Dos meses después, en junio y después de una segunda cita que tuvieron al margen del programa, Cristina, que trabajaba de azafata en Madrid, dejó la capital para irse a Málaga por él. Y a los siete meses de relación, en noviembre de 2018, llegaba su primer hijo, Romeo, el segundo bebé nacido de First Dates después del que tuvieron en 2017 Judit y Alejandro, otra de las parejas emblemáticas del programa.

Con solo un mes de vida, Cris y Cris visitaron Viva la vida para presentar a su retoño:

Su romántica boda con rostros de 'First Dates' de invitados

En homenaje al día en que se conocieron (12 de abril), Cristian y Cristina eligieron también el 12, de noviembre, para darse el "sí quiero" en los Jardines del Trapiche de Vélez, en Málaga. Entre los 90 invitados se encontraban Matías Roure y Lidia Torrent -entonces pareja-, camareros del restaurante de Cuatro.

"No sabíamos dónde nos metíamos, pero estábamos abiertos al amor"

El secreto de su éxito, según cuentan, es que "no sabíamos donde nos metíamos, fuimos al programa por curiosidad, pero los dos estábamos receptivos a encontrar el amor", recuerda Cristian.

Han dado un giro a sus vidas en el año de la pandemia

Cristian creció en Rosario (Argentina), en el mismo barrio que Leo Messi. Se vino a Málaga con 18 años. Y allí es donde ha vivido con Cristina hasta hace un año, cuando decidieron mudarse a Murcia para empezar una nueva vida. "Tenemos también familia y amigos aquí, y estamos más tranquilos. Acabamos de comprar una casita, estamos de reforma con mucha ilusión", nos cuenta, cuando su mujer le interrumpe. "Eh, cuéntale también la otra novedad", dice entre risas. "Ah, sí, que me acabo de teñir el pelo de rubio, por probar", reconoce entre risas.

Aunque lo que de verdad les cambió la vida hace tres años fue el nacimiento de Romeo, en el que la pareja está volcada. "Estamos muy felices, como locos los dos, él es lo primero, la ilusión de nuestras vidas".

Cristian dejó su trabajo de hostelería en Málaga para poder dedicarse a su familia. "Abrimos el Romeo Café, pero decidimos cerrarlo porque no dábamos abasto, era vivir para trabajar, no compensaba, no era la vida que queríamos". Ahora trabaja en Murcia en una empresa de tubos de alta presión para saladoras. "Estoy mejor, tengo un horario de lunes a viernes, por las tardes estoy en casa todos los días y disfruto de mi mujer y mi hijo".



Cristina es ama de casa y se ha dedicado fundamentalmente al cuidado de su hijo, pero ahora ya está empezando a tener algún trabajo esporádico de azafata y ha comenzado a buscar algo fijo. "Hasta ahora, con el niño, era complicado". "Llevar una casa adelante también es un trabajo, ¿eh?", la apoya su marido.

Aunque hace dos años se planteaban tener un segundo hijo, tal vez una "Julieta" para Romeo, ahora lo ven más complicado. "Las circunstancias no ayudan, la cosa esta muy fea, tengo amigas que han tenido hijos con el COVID, y pienso ‘qué valor quedarte embarazada ahora, con la que está cayendo'", dice Cristina. "Hace un año, quizá, pero ahora no nos lo planteamos". "Si tiene que venir que vena, no ponemos barreras, pero no lo buscamos", corrobora él.

Su historia parece idílica. Son la pareja perfecta, pero alguna crisis habrán tenido, les preguntamos. "Claro, hemos discutido, como todo el mundo, pero nunca hemos tenido una mala palabra ni una gran crisis como plantearnos dejarlo", explica Cristian, cuando Cristina enseguida pone la nota de humor. "Si discutimos es porque él es un gruñón, yo por eso pedí al programa alguien más joven, porque los mayores son más gruñones", dice riendo.

"El programa no es una varita mágica, hay que poner de tu parte"

Cristian y Cristina tienen claro que "el programa no es una varita mágica, las cosas cuando tienen que pasar pasan, nosotros fuimos receptivos al programa, a querer conocernos, porque si dos personas no quieren, dejan de llamarse. Nosotros además teníamos en contra la distancia, pero nos llamábamos, ella venía a Málaga… Pusimos todo de nuestra parte, si no, por más que te guste una persona, no funciona, pero nosotros estábamos abiertos", dicen sobre el triunfo de su relación.

"Guardamos todo para que Romeo sepa que sus padres se conocieron en TV"

Ahora no ven First Dates tanto como quisieran, por "culpa" de Romeo, que les roba todo el tiempo. Pero han visto sus propias citas varias veces y las guardan todas, "incluidas las entrevistas que nos han hecho en prensa, para el día de mañana Romeo sepa que sus padres se conocieron en un programa de televisión, una anécdota que será muy bonita para él".

Cristian ha participado en dos series y una película

El programa de Cuatro también abrió a la pareja las puertas al mundo de la televisión, que Cristian no ha abandonado del todo en estos cinco años. "El mundillo de la tele siempre me ha llamado la atención. Después de First Dates me animé y he trabajado como figuración en dos series de televisión y en una película". Allí conoció a "personas excelentes, como Fran Perea (Los Serrano), con quien coincidió en la serie The Paradise en la que "yo hacía de policía nacional". También interpretó al guardaespaldas de Antonio del Río en la película La Penosa, y a un narcotraficante en la serie de Netflix Toy Boy.

"Fueron experiencias muy bonitas. No había estudiado interpretación pero me presenté al casting y les gustó cómo me desenvolvía. El problema es que te tienes que desplazar a muchos sitios, pero lo que hay detrás de las cámaras es muy bonito y se aprende mucho de las personas", explica Cristian.

Muy ligados a su familia de 'First Dates'

A pesar de la distancia y el paso del tiempo, mantienen relación con el equipo de First Dates, al que siempre agradecerán haber sido su Cupido.

Desde su primera cita, Cristian y Cristina han visitado el programa en otras cuatro ocasiones, como una de sus parejas más emblemáticas. En junio de ese mismo año, cuando se fueron a vivir juntos; en diciembre para mostrar el vídeo de su boda; en abril de 2017 para celebrar el primer aniversario del programa; y en diciembre de ese año para presentar a su bebé, Romeo.

"Hablamos mucho con Richard Pena, la voz del programa, o con el camarero Matías" -argentino, como Cristian-, "siempre nos felicitamos los cumpleaños", cuentan. Y aunque llevan un año sin venir a Madrid por las restricciones del COVID, "la última vez que bajamos fuimos a verles a todos al restaurante, Carlos Sobera, Lidia, Matías, todo el personal allí es maravilloso".

La lección que se llevan y consejo a nuevos solteros: "Fuera prejuicios"

La lección que deja su historia de amor, y el consejo que dan a los próximos solteros que vayan a First Dates es que "no tengan prejuicios, porque con nosotros se demostró que no sirven de nada". "Que vayan abiertos a conocer a esa persona desconocida, que no vayan con un prototipo como fui yo, porque hasta que no vas no sabes lo que te gusta en realidad", dice Cristina.