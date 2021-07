Flo pide perdón a las cómicas y explica lo que realmente quería decir: "Quiero igualdad de oportunidades"

"No sé si no he dicho bien lo que quería decir, no sé si el editor de El Mundo no ha puesto el titular que correspondía, pero lo que pienso es en un mundo en el que exista igualdad de oportunidades, sueño con que el talento sea el que decida quién se coloca frente al público". “Siento este follón porque quien me conoce sabe que no soy así. Lo lamento profundamente, espero que nos sigamos riendo siempre con los cómicos y las cómicas. Viva la risa”, ha zanjado.